【イケメンすぎる英国俳優】死ぬ度に全裸で復活!ヨアン・グリフィズ主演「FOREVER Dr.モーガンのNY事件簿」

イケメン英国俳優と呼ばれる人は多々いますが、ヨアン・グリフィズは中でも正統派の美形俳優。日本にも熱狂的なファンがたくさんいます。ヨアンが主演した「FOREVER Dr.モーガンのNY事件簿」は彼の魅力が満載。紹介記事執筆用に場面写真を集めたところ、うっとりするようなイケメンカットがてんこ盛り!一挙に掲載します。

1998~2003年に英国で放送された長編TVシリーズ「ホーンブロワー 海の勇者」でファンの心を鷲づかみにし、日本でも熱狂的なファンを誕生させたヨアン・グリフィズ。

そして、2004年の映画『キング・アーサー』でランスロットを演じ、来日したヨアンを、100人を超えるファンが空港で出迎えました。

2005年と2007年の『ファンタスティック・フォー』シリーズやその他諸々の出演作は、正直イケメンの無駄遣いだったんじゃ…と思いますし(あくまで個人の意見です)、せっかくTVシリーズ「リンガー~2つの顔~」にレギュラー出演しても、こちらもヨアンの無駄遣い感が否めず…。

そんな折、主演ドラマ「FOREVER Dr.モーガンのNY事件簿」を見た時、久しぶりに「これだ!」と、胸をなでおろしました。

本作のヨアン、本当に魅力的なんです!





©Warner Bros. Entertainment Inc.





Dr.ヘンリー・モーガン(ヨアン・グリフィズ)は、200年前に起きたある出来事によって、歳を取らず、何度死んでも生き返る、不老不死であるという秘密を持っていました。

生き返る時は、なぜか水の中(主に川)からで、赤ん坊の誕生のように全裸(!)。

ヘンリーは、様々な遺体が集まるNY市監察医局の監察医として働き、死体と向き合う日々を送っています。

その仕事は、自分がなぜ死なないのか、という研究にも役立つのではないかとヘンリーは考えています。

長い間生きて、そして、ずっと死と向き合ってきたため、一目見ただけで、死因だけでなく、被害者の職業や性格を言い当てることができるヘンリー。

その鋭い推理力で、NY市警のジョー・マルティネス刑事(アラナ・デ・ラ・ガーザ)に捜査協力することになった彼は、難事件の真相を次々と暴いていきます。





©Warner Bros. Entertainment Inc.

ジョー・マルティネス刑事(右)





200年という長い間には、ヘンリーが命を落とすことも度々ありました。

銃で撃たれたり、事故でケガをしたりして亡くなる際、不老不死の彼でも痛みを感じます。

つらいですよね…。

そして、その後に生き返るのですが、水の中からよみがえった時は全裸なので、迎えに来てくれる人がいない場合、裸で水から上がってこなくてはならず、人目につけば、警察の厄介になってしまうヘンリー(笑)。





©Warner Bros. Entertainment Inc.

さすがに全裸じゃなく下着着用の写真ですが(苦笑) ヨアン、いい体ですね! あっ、濡れてないから生き返った時じゃないですね…





ヘンリーの不老不死の秘密を知っている、親友エイブ(ジャド・ハーシュ)がタオルと服を持って車で迎えに来てくれれば助かるのですが。

エイブはヘンリーにとって特別な存在。ドラマを見ればエイブにも“秘密”があることが分かるので、チェックしてみてくださいね。





©Warner Bros. Entertainment Inc.

エイブ(右)の正体とは!?





ヘンリーとエイブの関係、刑事のジョーとのバディ感、ほかにも同僚とのやり取りなど、「FOREVER Dr.モーガンのNY事件簿」には見どころがたくさんあります。

1話完結で事件を解決していく面白さに加え、不老不死の謎、ヘンリーに近づく謎の男といったストーリー全般で描かれるミステリーも。

また、かつてヘンリーが出会った運命の女性、最愛の人アビゲイル(マッケンジー・モージー)についても徐々に紐解かれていきます。





©Warner Bros. Entertainment Inc.

アビゲイル(左)はヘンリーの最愛の女性だった





さて、【イケメンすぎる英国俳優】とタイトルに付けたとおり、ヨアン・グリフィズは見れば見るほど美形!

「FOREVER Dr.モーガンのNY事件簿」の場面写真にも、彼のカッコいい画像がたくさんありました。

入手した画像を一挙に放出したいと思います!









正統派イケメン英国俳優、ヨアン・グリフィズ。

長年、イケメンチェッカー・ライターとしてたくさんの記事を書いてきましたが、今回「FOREVER Dr.モーガンのNY事件簿」を紹介するにあたって、ドラマの場面写真をチェックしたところ、ヨアンのカッコ良さ、美しさにつくづく惚れぼれしてしまいました。

このページでは入手した画像を一挙に掲載します!





©Warner Bros. Entertainment Inc.

ジョーとのツーショット。美男美女!

©Warner Bros. Entertainment Inc.

難しい表情も素敵

©Warner Bros. Entertainment Inc.

推理中のひとコマ。横顔もカッコいいです

©Warner Bros. Entertainment Inc.

横顔のアップ

©Warner Bros. Entertainment Inc.

お茶目な表情

©Warner Bros. Entertainment Inc.

こちらもお茶目でキュート

©Warner Bros. Entertainment Inc.

カッコいいですねぇ

©Warner Bros. Entertainment Inc.

まさに英国紳士という感じ

©Warner Bros. Entertainment Inc.

ああ、もうため息…





いかがですか!? この素敵なイケメン画像の数々!!

「FOREVER Dr.モーガンのNY事件簿」で、動いているヨアンを見たくなりますよね?









10月8日(月)より、ヨアン・グリフィズ主演「FOREVER Dr.モーガンのNY事件簿」が、無料初放送です!

Dlife(ディーライフ/チャンネル番号:BS258)

10月8日(月)スタート 毎週月曜21:00ほか

「ホーンブロワー 海の勇者」『キング・アーサー』からヨアンのファンだった人も、この記事をきっかけにヨアンが気になった人も、ぜひ「FOREVER Dr.モーガンのNY事件簿」でヨアンの魅力をチェックしてみてください!





最後に、美女を抱きかかえるヨアンの画像をどうぞ。





©Warner Bros. Entertainment Inc.

BURBANK, CA - MAY 20: Actor Ioan Gruffudd arrives at the Disney/ABC International Upfronts at the Walt Disney Studio Lot on May 20, 2018 in Burbank, California. (Photo by Amanda Edwards/WireImage)

おまけ:ヨアン・グリフィズ最新の写真です

BEVERLY HILLS, CA - JULY 29: Actor Ioan Gruffudd of 'Liar' speaks onstage during the Sundance TV portion of the 2017 Summer Television Critics Association Press Tour at The Beverly Hilton Hotel on July 29, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Tommaso Boddi/Getty Images for AMC)

最後の最後にヒゲのヨアンでしめましょう!