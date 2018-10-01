『コトダマン』Amazonギフト券が当たる“夢幻の塔制覇キャンペーン”開催─「けものフレンズ2」コラボ記念生放送は3日21時から！

セガゲームスはiOS/Android向け『共闘ことば RPG コトダマン』にて、Amazonギフト券が当たる“夢幻の塔制覇キャンペーン”を、本日10月1日(月)より開始しました。
◆“夢幻の塔”制覇でAmazonギフト券が当たる！“夢幻の塔制覇キャンペーン！”開催
キャンペーン対象の“夢幻の塔”は、いずれかの大陸のステージ12をクリアすると、“せかい”画面のコトの木の左側に表示されます。
キャンペーンの応募は、“夢幻の塔”を25階までクリアし、クリア画面とゲーム内ユーザー名を記載して、ハッシュタグ“#コトダマン_夢幻の塔”を付けてTwitterに投稿するだけ！応募した方の中から抽選で合計10名様に、2,000円分のAmazonギフト券が当たります。
▼25階までクリアすると、こちらの画面が表示されます。
開催期間:10月1日(月)～10月31日(日)23:59
※応募には、『コトダマン』公式Twitter(@kotodaman_pr)のフォローが必要です。
※ゲームユーザー名はお手数ですが、初期設定の「救世主」から必ずご変更ください。
※ご応募後は、投稿時点のゲームユーザー名から変更なさらないようにお願いします。
※ゲームユーザー名変更は、ゲーム内ホーム画面>「その他」をタップ>「ユーザー名変更」より行ってください。
◆TVアニメ『けものフレンズ2』コラボの情報も大公開！コラボ記念生放送は10月3日(水)に配信！
TVアニメ『けものフレンズ2』とのコラボを記念した生放送を配信！
アルパカ・スリ役の声優・藤井ゆきよさんと、マーゲイ役の声優・山下まみさんをゲストにお迎えして、コラボの魅力お届けするほか、アシスタントプロデューサー・ナメカタがクエストに挑む“ナメカタチャレンジ(ナメチャレ)”の拡大版“ナメカタチャレンジwith フレンズ”を行います。
ナメカタAPとゲストのおふたりが放送時間内にコラボ降臨クエストに先行挑戦し、ノーコンティニュークリアに見事成功した場合、ユーザーの皆様全員に、「虹のコトダマ」を300個プレゼントします！
放送日時:10月3日(水)21:00～22:00
YouTubeLive視聴URL:
Periscope:
https://www.pscp.tv/kotodaman_pr
※Periscopeは放送時間に行われる公式Twitterアカウント“【公式】コトダマン運営会議(
)”からのツイートで視聴できます。
出演:プロデューサー・中村たいら、アシスタントプロデューサー・ナメカタ、アシスタント・鈴木南名子(ナナ公)
ゲスト:声優・藤井ゆきよ、声優・山下まみ
■『共闘ことば RPG コトダマン』
公式サイト:
[(https://itunes.apple.com/jp/app/id1298368256)
[(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.Kotodaman)
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monnchi