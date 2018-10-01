＜レスリング＞入江ななみ（福井・県スポーツ協会）が地元優勝、宮本海渡（千葉・日体大柏）が高校四冠王へ…2018年福井国体・第2日

世界大学チャンピオンと世界ジュニア・チャンピオンを破って地元優勝を遂げた入江ななみ（福井・県スポーツ協会）

「福井しあわせ元気国体2018」のレスリング競技・第2日は10月1日、おおい町総合運動公園体育館で男子フリースタイル（成年・少年）と女子の決勝までが行われ、女子53kg級は入江ななみ（福井・県スポーツ協会）が、準決勝で9月の世界大学選手権優勝の五十嵐未帆（千葉・至学館大）、決勝で9月の世界ジュニア選手権優勝の今井佑海（京都・海洋高）を破り、地元優勝を飾った。2016年の女子の第1回大会は3位に終わっており、2年ごしのリベンジ優勝。

男子の成年フリースタイルでは、97kg級の園田平（滋賀・自衛隊）が決勝で昨年の86kg級の覇者、門間順輝（秋田・秋田市消防本部）を破って3年連続優勝を達成。65kg級は全日本社会人選手権優勝の鴨居正和（香川・自衛隊）が勝った。

57kg級は先月のドミトリ・コーキン国際大会（ロシア）で5位に入る健闘を見せた新井陸人（鹿児島・日体大）が準決勝で2連覇を目指す長谷川敏裕（東京・日体大）を破り、決勝でJOC杯ジュニア優勝の荒木大貴（専大）を破り、初の全国タイトルを獲得した。

少年フリースタイルは、125kg級で宮本海渡（千葉・日体大柏）が優勝。3月の全国高校選抜大会（120k級）、8月のインターハイと全国高校生グレコローマン選手権（ともに125kg級）に続き、今季4個目の全国タイトルを手にした。65kg級は森川海舟（東京・自由ヶ丘学園）が全国高校選抜大会（55kg級）、インターハイ（60kg級）に続き、3階級に渡っての三冠王に輝いた。

80kg級は高橋夢大（京都・網野）、92kg級は山崎祥平（茨城・土浦日大高）が、ともにインターハイに続いて優勝。71kg級は全国高校選抜大会（74kg級）優勝の諏訪間新之亮（佐賀・鳥栖工）が、決勝でインターハイ71kg級王者の佐藤匡記（東京・帝京）を破って優勝。インターハイの準決勝で敗れたリベンジを果たしての栄冠を手にした。佐藤は三冠王ならず。

各階級の成績は下記の通り。（撮影＝矢吹建夫）

3年連続優勝を達成した園田平（滋賀・自衛隊）

高校四冠王者に輝いた宮本海渡（千葉・日体大柏）

成年男子 57kg 61kg 65kg 74kg 86kg 97kg 125kg

少年男子 51kg 55kg 60kg 65kg 71kg 80kg 92kg 125kg

女子 53kg

成年フリースタイル

【57kg級】

▼決勝

新井陸人（鹿児島・日体大）○［9-2］●荒木大貴（熊本・専大）

▼準決勝

新井陸人（鹿児島・日体大）○［10-6］●長谷川敏裕（東京・日体大）

荒木大貴（熊本・専大）○［2-1］●寺田有輝（群馬・国士舘大）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【61kg級】

▼決勝

藤田雄大（三重・青山学院大）○［6-1］●前田頼夢（福井・日大）

▼準決勝

前田頼夢（福井・日大）○［6-0］●川野陽介（宮崎・自衛隊）

藤田雄大（三重・青山学院大）○［9-0］●田縁真大（福岡・日大）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【65kg級】

▼決勝

鴨居正和（香川・自衛隊）○［3-2］●中田陽（三重・朝明高教）

▼準決勝

中田陽（三重・朝明高教）○［6-5］●安楽龍馬（山梨・早大）

鴨居正和（香川・自衛隊）○［11-5］●上野裕次郎（岐阜・日体大）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【74kg級】

▼決勝

伊藤駿（京都・早大）○［11-4］●梅林太朗（千葉・早大）

▼準決勝

伊藤駿（京都・早大）○［7-3］●吉田隆起（和歌山・拓大）

梅林太朗（千葉・早大）○［5-2］●高橋翔平（埼玉・自衛隊）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【86kg級】

▼決勝

松坂誠應（長崎・自衛隊）○［5-0］●石黒隼士（東京・日大）

▼準決勝

石黒隼士（東京・日大）○［8-2］●鈴木聖二（岐阜・スポーツフィールド）

松坂誠應（長崎・自衛隊）○［3-0］●浅井翼（茨城・県競技力向上対策本部）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【97kg級】

▼決勝

園田平（滋賀・自衛隊）○［Ｔフォール、3:38］●門間順輝（秋田・秋田市消防本部）

▼準決勝

園田平（滋賀・自衛隊）○［途中棄権、0:14］●石黒峻士（東京・日大）

門間順輝（秋田・秋田市消防本部）○［12-4］●内藤由良（神奈川・国士舘大）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【125kg級】

▼決勝

山本泰丈（北海道・日大）○［9-2］●仲里優力（沖縄・日体大）

▼準決勝

仲里優力（沖縄・日体大）○［6-2］●安田翔（福井・嶺南東特別支援学教）

山本泰丈（北海道・日大）○［Ｔフォール、0:31］●武藤翔吾（大分・中大）

女子

【53kg級】

▼決勝

入江ななみ（福井・県スポーツ協会）○［8-0］●今井佑海（京都・海洋高）

▼準決勝

今井佑海（京都・海洋高）○［Ｔフォール、1:06］●水口瑠子（静岡・日体大）

入江ななみ（福井・県スポーツ協会）○［フォール、2:24］●五十嵐未帆（千葉・至学館大）

少年フリースタイル

【51kg級】

▼決勝

菅沼碧久（東京・自由ヶ丘学園）○［Ｔフォール、3:43］●田南部魁星（千葉・日体大柏）

▼準決勝

田南部魁星（千葉・日体大柏）◯［Ｔフォール、4:18］●田中開偉（和歌山・和歌山北））

菅沼碧久（東京・自由ヶ丘学園）◯［Ｔフォール、1:29］●原田一（広島・三次）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【55kg級】

▼決勝

竹下雄登（千葉・日体大柏）○［5-0］●清岡幸大郎（高知・高知南）

▼準決勝

清岡幸大郎（高知・高知南）◯［8-7］●弓矢暖人（三重・いなべ総合学園）

竹下雄登（千葉・日体大柏）◯［11-2］●澤谷孟（島根・隠岐島前）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【60kg級】

▼決勝

森川海舟（東京・自由ヶ丘学園）○［Ｔフォール、5:18］●中村勇士（島根・隠岐島前）

▼準決勝

森川海舟（東京・自由ヶ丘学園）○［Ｔフォール、4:16］●堤泰樹（静岡・沼津城北）

中村勇士（島根・隠岐島前）○［9-1］●土井璃音（京都・網野）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【65kg級】

▼決勝

谷口智紀（和歌山・和歌山北）○［4-4］●徳力貫太（三重・いなべ総合学園）

▼準決勝

谷口智紀（和歌山・和歌山北）○［4-1］●飯田翔真（東京・自由ケ丘学園）

徳力貫太（三重・いなべ総合学園）○［6-5］●鈴木歩夢（埼玉・埼玉栄）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【71kg級】

▼決勝

諏訪間新之亮（佐賀・鳥栖工）○［6-3］●佐藤匡記（東京・帝京）

▼準決勝

佐藤匡記（東京・帝京）○［フォール、5:20］●三木翔永（岐阜・高山西）

諏訪間新之亮（佐賀・鳥栖工）○［3-0］●森川陽斗（静岡・飛龍）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【80kg級】

▼決勝

高橋夢大（京都・網野）○［3-3］●内田貴斗（和歌山・和歌山北）

▼準決勝

高橋夢大（京都・網野）○［4-1］●川原大夢（徳島・池田）

内田貴斗（和歌山・和歌山北）○［2-1］●田中勝大（香川・多度津）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【92kg級】

▼決勝

山崎祥平（茨城・土浦日大高）○［3-3］●白井達也（千葉・日体大柏）

▼準決勝

山崎祥平（茨城・土浦日大高）○［Ｔフォール、0:14］●森田祥平（兵庫・伊丹）

白井達也（千葉・日体大柏）○［Ｔフォール、3:42］●伊藤慧亮（長野・小諸商）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【125kg級】

▼決勝

宮本海渡（千葉・日体大柏）○［6-0］●出頭海（茨城・鹿島学園）

▼準決勝

宮本海渡（千葉・日体大柏）○［Ｔフォール、1:58］●鷲頭海成（栃木・足利工）

出頭海（茨城・鹿島学園）○［Ｔフォール、0:59］●三島慧太（島根・松江工）