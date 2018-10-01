『あんさんぶるスターズ！』アルバムシリーズ第7弾「MaM」の試聴動画が公開！初回限定生産盤のパッケージは“プレゼントBOX”をイメージした仕上がりに

大人気アイドルプロデュースゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！』より、三毛縞斑（CV：鳥海浩輔さん）が歌う、アルバムシリーズ第7弾「MaM」の試聴動画が公開されました！

今作はこれまでリリースされたユニットソング2曲に加え、キャラクターソロ歌唱曲とユニットソング新曲がそれぞれ1曲ずつと、さらにスペシャルゲストを迎えた2曲を加えた全6曲が収録されています！

また、初回限定生産盤パッケージは“プレゼントBOX”をイメージした仕上がりとなりました！

■ 『あんさんぶるスターズ！』アルバムシリーズ 第7弾 MaM 試聴動画

『あんさんぶるスターズ！』アルバムシリーズの第7弾「MaM」情報

■ 収録内容

【発売日】

2018年10月24日（水）

【価格】

[初回限定生産盤]\4,000+税 [通常盤] 2,300+税

【商品コード】

[初回限定生産盤] FFCG-0087 /JAN：4571436945884

[通常盤] FFCG-0088/JAN：

【発売元】フロンティアワークス・Happy Elements

【販売元】フロンティアワークス

【初回限定生産盤】

キャラクターコメンタリーCDが付いた2枚組。

さらに、アクリルスタンド&アルバムブックを同梱した豪華BOX仕様！！

■ アニメイト特典情報

アニメイト＜初回限定生産盤・通常盤 共通特典＞

・丸型缶バッジ2個(ジャケットイラスト使用予定)

1．ジャケット柄丸型缶バッジ(76mm)を1個お渡し

2．キャラ毎丸型缶バッジ(56mm)を1個お渡し

※特典はなくなり次第終了となります。特典の在庫状況等、詳細は各販売店へお問い合わせください。

▲第7弾「MaM」アルバム展開図

▲第7弾「MaM」アルバム展開図

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら（初回限定生産盤）

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら（通常盤）

【Cast】

MaM：三毛縞 斑(CV:鳥海浩輔)

≪収録内容≫

01.Blooming World

作詞：こだまさおり 作曲/編曲：本間昭光（bluesofa）

02.Festive!

作詞：RUCCA 作曲/編曲：NAOKI-T

03.君印 Be Ambitious!!

作詞：こだまさおり 作曲：堂島孝平 編曲：EFFY（FirstCall）

04.辻風に吹かれて／MaM with team 牛若丸

歌：三毛縞 斑(CV:鳥海浩輔)、深海奏汰（CV:西山宏太朗）、神崎颯馬（CV：神永圭佑）、天満 光（CV:池田純矢）

作詞：こだまさおり 作曲/編曲：三好啓太

05.RevolTrad～維新伝心～ ／MaM with 紅月

歌：三毛縞 斑(CV:鳥海浩輔)、蓮巳敬人（CV：梅原裕一郎）、鬼龍紅郎（CV：神尾晋一郎）、神崎颯馬（CV：神永圭佑）

作詞：松井洋平 作曲/編曲：山田竜平

06.See You Again (三毛縞 斑 solo)

作詞：松井洋平 作曲：中野ゆう 編曲：遠藤直弥

『あんさんぶるスターズ！』ユニットソングCD公式サイト

『あんさんぶるスターズ！』公式サイト

『あんさんぶるスターズ！』公式ツイッター（@ensemble_stars）