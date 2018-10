■イベント「ハロウィンの奇劇」前編

2018年10月1日(月)18:00より、イベント「ハロウィンの奇劇」前編を開始します。当イベント前編で、クエストをクリアすることで取得できる「おばけクッキー」を集めると、特設の交換所にて、さまざまなアイテムと交換することができます。

ラインナップには、「ハロウィンの奇劇」特別衣装、「★6(杖)氷杖エイシュトク」、ユニークオーブ「★6 集結のオーブ」をはじめとする期間限定アイテムのほか、キャラクター育成に必要な「導きの鍵」「世界樹の枝葉」、武器強化に必要な「覚醒の琥珀」「伝説の虹石」など希少なアイテムが揃っています。

イベント「ハロウィンの奇劇」あらすじ

セラフィックゲートで仲間とはぐれてしまったレナスとグラディス。頼みの綱としてイセリア・クイーンに協力を求めるのだが……。

イベント「ハロウィンの奇劇」開催期間

前編開始:2018年10月1日(月)18:00

後編開始:2018年10月9日(火)18:00

終了:2018年10月31日(水)13:59

イベント「ハロウィンの奇劇」特別衣装

カボ専用衣装「ヴァンプキンの衣装」

ヴァルヴァロワ専用衣装「悪霊」

■ハロウィン特別デイリーミッション

2018年10月1日(月)4:00から10月15日(月)3:59までの間、最大4000 秘石獲得可能!ハロウィン特別デイリーミッションを実施します。1日1回「クエストを1回クリア」を達成することで、報酬として秘石を獲得でき、最大14日間で合計4000 秘石が獲得できます!

■新キャラ「Hw.イセリア」、新武器「★6(大剣)燭剣ジェランゾール」が登場!

2018年10月1日(月)18:00より、イベント「ハロウィンの奇劇」に関連した、新たな武器生成を実施いたします。今回の武器生成では、一定確率で新キャラクター「Hw.イセリア」を仲間にするためのアーティファクト「★6 究極女王のティアラ」、イベント「ハロウィンの奇劇」で特別な効果を発揮する武器「★6(大剣)燭剣ジェランゾール」が出現します。

今回仲間にできる「Hw.イセリア」はターン開始時ピュリファイストックが1以上の場合、味方全員の攻撃力と魔力が上昇するキャラクタースキルを持ったキャラクターです。さらにエンチャントスキル「AS アシスト:雷」が最初から付与されており、仲間になった時から使用可能です。

大魔法「ファントムデストラクション」も大迫力のハロウィン仕様に!

■大魔法詠唱入り!本田 貴子さんのサイン色紙プレゼントキャンペーン開始!

今回「Hw.イセリア」を演じる本田貴子さんから、イセリア・クイーンが使う大魔法「ファントムデストラクション」の詠唱が記載された貴重なサイン色紙が届きましたので、プレゼントキャンペーンを実施します。「ヴァルキリーアナトミア」公式アカウント(https://twitter.com/VALKYRIE_VA)をフォローし、当該キャンペーンツイートをリツイートするだけで、どなたでも参加できます。参加者の中から抽選で1名様にサイン色紙をプレゼントします。(期限:2018年10月31日まで)

