【悲報】『HAWAII FIVE-0』コノ役 グレース・パークが降板した本当の理由とは？

AXNでも放送中の大人気海外ドラマ『HAWAII FIVE-0』に出演していたグレース・パークが降板した本当の理由を明かした。

このお話の主人公

A MILLION LITTLE THINGS - The cast and creator of ABC's 'A Million Little Things' celebrated the upcoming series premiere with an exclusive screening and panel at the Los Angeles County Museum of Art on Saturday, September 22, 2018. In attendance was creator and executive producer, DJ Nash, and the full cast including David Giuntoli, Ron Livingston, Romany Malco, Allison Miller, Christina Moses, Christina Ochoa, Grace Park, James Roday, Stephanie Szostak and Lizzy Greene. The panel was moderated by Michael Schneider, Executive Editor for Indiewire. They say friendship isn't one big thing, it's a million little things; and that's true for a group of friends from Boston who bond under unexpected circumstances in the premiere episode of 'A MILLION LITTLE THINGS,' airing WEDNESDAY, SEPTEMBER 26 (10:00-11:00 p.m. EST), on The ABC Television Network. (Phil McCarten via Getty Images)GRACE PARK

グレース・パーク(Grace Park)

生年月日:1974年3月14日

出身地:アメリカ・カリフォルニア州

身長:175cm

主な出演作:『HAWAII FIVE-0』コノ・カラカウア役

HONOLULU - DECEMBER 13: 'Ua ho'i ka 'à pua i Awalua' -- As Max prepares to say goodbye to his Five-0 ohana, they must investigate a murder during a police convention on the Island, on HAWAII FIVE-0, Friday, Jan. 13, 2017 (9:00-10:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. Jimmy Buffett returns as Frank Bama. Pictured left to right: Grace Park as Kono Kalakaua and Daniel Dae Kim as Chin Ho Kelly. ('Ua ho'i ka 'à pua i Awalua' is Hawaiian for 'The Clouds Always Return to Alawua') Image is a screen grab. (Photo by CBS via Getty Images)

2017年、『HAWAII FIVE-0』ファンを襲った衝撃ニュースと言えば、やはりチンとコノという2人の主要キャストの降板騒動だろう。

チン役のダニエル・デイ・キムとコノ役のグレース・パークが同作のシーズン7をもって降板すると伝えられ、主演2人と比べて、ギャラが低いことやアジア系俳優への扱いに対する抗議の意味も込めて降板したと伝えられていた。

これを受け、クリエイターのピーター・M・レンコフは「グレイスは7年もの間、家族と離れて生活していた」とSNSに投稿し、降板理由は「家族と過ごすこと」を選択した結果だとファンは思っていた。

HONOLULU - MARCH 24: 'Ua Mau Ke Ea O Ka Aina I Ka Pono' -- McGarrett risks his life when Five-0 attempts their most dangerous rescue yet of young girls trapped in the sex trafficking ring they have been tracking this year. Also, Kono, deeply affected by the case, makes a life-changing decision, on the seventh season finale of HAWAII FIVE-0, Friday, May 12 (9:00-10:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. Pictured: Grace Park as Kono Kalakaua. Ua Mau Ke Ea O Ka Aina I Ka Pono (Photo by Norman Shapiro/CBS via Getty Images)

あの降板騒動から1年以上が経過した先日、グレース・パークが降板について、初めて口を開いた。

そこで以下のようにコメント・・・

「レンコフのツイートを読んで、"誰かが私の代わりに声明を発表するなんておかしい"と伝えるために彼に直接電話をした。レンコフは私にとって大事な存在だし、彼は助けになろうとしてくれたのだと思うけど、家族が理由で降板したわけではないわ」

「私が契約を更新しなかった理由はいくつかあって、様々な経験を積ませてもらったことは感謝している。けれども、自分の威厳のためにも最善の道を選択する必要があった。誰もが自分のベストを尽くしてきた。人それぞれ抱えているものがあるけど、それでも長所を見ようと心掛けてきた。もう一度、同じようにやり直すかと聞かれたら、即答はできない。まだいろいろなことが頭の中を駆け巡っているの。人は問題を隠すことに長けているとも考えられて、私もそう言えるのかもしれない」

と、かなり意味深なコメントを残した。

ハッキリとした降板の理由は明かさなかったものの、何か大きな問題があり、引けるような状況ではなかったよう。

それでもグレースは女優として前に進むことを決意し、新たな作品に挑戦しようとしている。