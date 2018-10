成宮寛貴、引っ越しと思わせる投稿にファン騒然「また旅がはじまる…」

インスタグラム:成宮寛貴(@hiroshige_narimiya)より

成宮寛貴(36)が自身のインスタグラムのストーリー動画に投稿した写真が話題となっている。成宮は先日、ジムでトレーニングしている姿を自撮りで撮影し投稿したところ「かっこいいー最高の癒しです!」などといったコメントが寄せられる大反響となったばかり。

そんな成宮が先月30日に「I appreciate my host family who took care of me and I decided to move today.」という文字と共に大量の荷物の写真を投稿した。

この内容に成宮の最新の投稿写真に「引っ越しですか?」「どこに引っ越しだろう?」「新たな旅立ちですね!」「また旅がはじまる…」といった興味深げな声が多く寄せられている。

成宮は2016年に芸能界を電撃引退し、しばらくは消息が不明だったものの、2017年には海外で生活している姿を度々インスタグラムに投稿している。現在も海外に拠点をおいて生活しているようだが、今回の引っ越しは同じ国なのか?それとも違う国へ行くのか?などといったこともファンの関心事になっていた。

また新しい場所で生活を始める成宮。多くのファンがその生活の投稿を楽しみにしている。