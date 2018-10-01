话题：日本向海外推广盲人化妆法

日本向海外推广盲人化妆法

【共同社10月1日电】为向海外推广眼睛看不见的女性也能无需借助他人之手自己化妆的方法“盲人化妆”，视觉障碍女性等正在推进相关活动。10月计划在中国天津进行推介，她们干劲十足地表示“希望向海外传播‘日本制造’的技术”。

7月在大阪市举行演示会上，3名视障女性从化妆包中取出化妆品摆好，用熟练的手法开始化妆。所用的化妆品是市售产品，但是她们的面前并没有镜子。

一位女性将粉底在手掌上涂开，分别用左右手在左侧和右侧脸颊细致均匀地涂上粉底，涂睫毛膏前在上下眼睑贴上防护胶条。用手指小心地涂抹口红避免逸出唇线，之后用三根手指沾上腮红从脸颊向太阳穴方向优雅地晕开，完成了华丽的彩妆。

演示者铃木加奈子（39岁）称：“我以前认为‘总之自己看不见’（而忽略化妆），但化妆后心情变得明快，能够自信地外出了。周围人对待我的方式也发生了变化。”

盲人化妆是支援残障人士的一般社团法人“日本CAREMAKE协会”（大阪市）的大石华法在2010年提出的创意，至今已向约200人传授了这一方法。采用一对一方式，讲师根据每个人特点讲解化妆品用量及化妆效果，就像一面会说话的镜子，为学员量身定制妆容。如今已掌握化妆技巧的视障女性们亲自举行演示会等开展推广活动。

这些女性今年2月策划了“向世界推广盲人化妆！”计划，决定10月10日在中国天津举行活动。通过众筹筹集活动经费等推进了准备工作。计划在天津实际演示并与当地人进行交流。

“通过化妆能够与其他女性站在同样的起跑线上”，该计划带头人松下惠（58岁）2002年因视网膜脱落而失去了视力，她也有过心情低落的时期，但学习了盲人化妆后，一点点变得积极起来。她表示：“想变得漂亮的愿望残障者和健全人都是一样的。希望海外的人也能了解这一不需要特别的道具、能够振奋精神的技术。”（完）