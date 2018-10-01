福井国体１０月２日の日程

福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）１０月２日の競技日程

【サッカー】 Ａ＝坂井市のテクノポート福井スタジアム Ｂ＝坂井市のテクノポート福井芝生広場 Ｃ＝坂井市の三国運動公園陸上競技場 Ｄ＝坂井市の三国運動公園人工芝グラウンド Ｅ＝坂井市の丸岡スポーツランドサッカー場 Ｆ＝坂井市の丸岡スポーツランド人工芝グラウンド北コート Ｇ＝坂井市の丸岡スポーツランド人工芝グラウンド南コート

Ａ １１時 成年男子 準決勝＝福井―三重

１３時 成年男子 準決勝 Ｂ １１時 少年男子 準々決勝

１３時 少年男子 準々決勝 Ｃ １１時 少年男子 準々決勝

１３時 少年男子 準々決勝 Ｆ １１時 女子 準々決勝

１３時 女子 準々決勝 Ｇ １１時 女子 準々決勝

１３時 女子 準々決勝

【テニス】 成年男女＝福井市わかばテニスコート 少年男女＝県営テニス場

９時 成年男子 準々決勝 Ｆ．Ｂ 準決勝 Ｆ．Ｂ ５～８位決定１回戦 ９時 成年女子 準々決勝 Ｆ．Ｂ 準決勝 Ｆ．Ｂ ５～８位決定１回戦 ９時 少年男子 準々決勝 Ｆ．Ｂ 準決勝 Ｆ．Ｂ ５～８位決定１回戦 ９時 少年女子 準々決勝 Ｆ．Ｂ 準決勝 Ｆ．Ｂ ５～８位決定１回戦 ※Ｆ．Ｂ＝前試合に引き続き開始

【ボート】 県立久々子湖ボート場 ８時 少年男子 かじ付きクオドルプル準決勝Ａ組＝福井（山下森也・森長佑・大野良太・田中導栄・清水唯吹） ８時３２分 少年女子 かじ付きクオドルプル準決勝Ａ組＝福井（武田優香・磴梨菜・荻野紗和・久保那月・新田明美） ８時５６分 少年女子 シングルスカル準決勝Ｂ組＝川村海（美方高） ９時２０分 少年女子 ダブルスカル準決勝Ａ組＝福井（仲澤春香・村松栄理） １０時２６分 少年男子 シングルスカル準決勝Ｃ組＝鶴野良太朗（敦賀工高） １１時２２分 少年男子 ダブルスカル準決勝Ｄ組＝福井（天谷光希・川口祥太郎） １２時４４分 成年男子 シングルスカ準決勝Ｂ組＝武田匡弘（関西電力） １３時１６分 成年女子 かじ付きクオドルプル準決勝Ｂ組＝福井（武長凪那・納田麻妃・河原孝多・常盤菜々子・村松奈織） １３時２４分 成年女子 シングルスカル準決勝Ａ組＝楠菜々子（立命館大） １３時４０分 成年男子 ダブルスカル準決勝Ａ組＝福井（武田和樹・澤田研太） １４時２０分 成年女子 ダブルスカル準決勝Ｂ組＝福井（白井里咲・冨田千愛） １５時１０分 成年男子 かじ付きフォア準決勝Ｄ組＝福井（八木陽輝・志賀巧・長田福馬・荒木祐作・岩本拓馬）

【体操】 サンドーム福井

１１時１５分 成年男子 決勝１班＝福井

成年女子 決勝１班 １５時１５分 成年男子 決勝２班

成年女子 決勝２班＝福井

【バスケットボール】 Ａ＝永平寺町の永平寺緑の村ふれあいセンター Ｂ＝永平寺町松岡中体育館 Ｃ＝福井市の県営体育館 Ｄ＝同 Ｅ＝同 Ｆ＝福井市体育館 Ｇ＝同 Ｍ＝県営体育館メインコート

Ａ１０時 成年男子 準々決勝第１試合

１１時５５分 成年男子 準々決勝第２試合

１３時５０分 成年男子 準々決勝第３試合

１５時４５分 成年男子 準々決勝第４試合

Ｂ１０時 少年女子 準々決勝第１試合

１１時５５分 少年女子 準々決勝第２試合

１３時５０分 少年女子 準々決勝第３試合

１５時４５分 少年女子 準々決勝第４試合

Ｃ１０時 少年男子 ２回戦第１試合

１１時４５分 少年男子 ２回戦第２試合

１３時３０分 少年男子 ２回戦第３試合

１５時１５分 少年男子 ２回戦第４試合

Ｄ１０時 少年男子 ２回戦第１試合

１１時４５分 少年男子 ２回戦第２試合

１３時３０分 少年男子 ２回戦第３試合

１５時１５分 少年男子 ２回戦第４試合＝福井ー広島と栃木の勝者

Ｅ１０時 少年男子 ２回戦第１試合

１１時４５分 少年男子 ２回戦第２試合

１３時３０分 少年男子 ２回戦第３試合

１５時１５分 少年男子 ２回戦第４試合

Ｆ１０時 少年男子 ２回戦第１試合

１１時５５分 少年男子 ２回戦第２試合

１３時５０分 少年男子 ２回戦第３試合

１５時４５分 少年男子 ２回戦第４試合

Ｇ１０時 成年女子 準々決勝第１試合

１１時５５分 成年女子 準々決勝第２試合

１３時５０分 成年女子 準々決勝第３試合

１５時４５分 成年女子 準々決勝第４試合

【レスリング】 おおい町総合運動公園体育館

グレコローマンスタイル成年男子・少年男子 １０時 １、２回戦～準々決勝＝少年男子６５キロ級 松居俊伍（敦 賀気比高）、同７１キロ級 小西温也（同）、同８０キロ級 寺地怜央（同）、同１２５キロ級 笹岡龍馬（福井農林高）、成年男子６０キロ級 梨木悠（日体大）、同７２キロ級 前田明都（専修大）、同９７キロ級 野崎竜陽（中京学院大）

【セーリング】 高浜町若狭和田マリーナ特設会場

Ａ海面８時５５分 成年男子 ４７０級第３レース＝福井（出道耕輔・中川大河）

９時２分 少年男子 ４２０級第３レース＝福井（奥東裕基・東野良治）

９時９分 成年男子 レーザー級第３レース＝藤井章一郎（エイチアンドエフ）

９時１６分 少年男子 レーザーラジアル級第３レース＝亀江武（若狭高）

成年男子 ４７０級第４レース

少年男子 ４２０級第４レース

成年男子 レーザー級第４レース

少年男子 レーザーラジアル級第４レース

１１時２５分 少年女子 ４２０級第２レース＝福井（笹木彩那・本堂優香）

少年女子 ４２０級第３レース

１３時２５分 成年男子 ４７０級第５レース

１３時３２分 少年男子 ４２０級第５レース

１３時３９分 成年男子 レーザー級第５レース

１３時４６分 少年男子 レーザーラジアル級第５レース

成年男子 ４７０級第６レース

少年男子 ４２０級第６レース

成年男子 レーザー級第６レース

少年男子 レーザーラジアル級第６レース

１５時 少年女子 ４２０級第４レース

Ｂ海面９時 成年女子 セーリングスピリッツ級第２レース＝福井（藤井あゆ美・大熊典子）

９時７分 成年女子 レーザーラジアル級第２レース＝冨部柚三子（福井県スポーツ協会）

９時１４分 少年女子 レーザーラジアル級第２レース＝岡原くるみ（三国高）

成年女子 セーリングスピリッツ級第３レース

成年女子 レーザーラジアル級第３レース

少年女子 レーザーラジアル級第３レース

１１時２５分 成年男子 国体ウインドサーフィン級第３レース＝倉持大也（福井県スポーツ協会）

１１時３２分 成年女子 国体ウインドサーフィン級第３レース＝伊勢田愛（福井県スポーツ協会）

成年男子 国体ウインドサーフィン級第４レース

成年女子 国体ウインドサーフィン級第４レース

１３時 成年女子 セーリングスピリッツ級第４レース

１３時７分 成年女子 レーザーラジアル級第４レース

１３時７分 少年女子 レーザーラジアル級第４レース

１４時３０分 成年男子 国体ウインドサーフィン級第５レース

１４時３７分 成年女子 国体ウインドサーフィン級第５レース

【卓球】 敦賀市総合運動公園体育館 ９時 成年女子 １次リーグ＝福井―福岡 １１時３０分 成年男子 準々決勝

少年男子 １次リーグ １４時 少年男子 １次リーグ

少年女子 準々決勝＝福井―岐阜

【相撲】 大野市エキサイト広場体育館

９時 成年男子 団体決勝トーナメント 福井（榎波将史・長内拓磨・宮下治也） １０時３５分 個人決勝トーナメント 福井（榎波将史・宮下治也）

【馬術】 ９時００分 成年女子 馬場馬術競技＝天谷幸枝（金井学園） ９時００分 成年女子 ダービー競技＝五十嵐夏希（福井県馬術連盟） １１時０５分 少年 標準障害飛越競技＝上田瑠威（福井工大福井高） １２時３０分 成年男子 国体総合馬術競技（馬場馬術）＝政兼隆（福井工大職） １３時０５分 成年男子 スピードアンドハンディネス競技＝吉村英喜（福井ホースパーク） １５時００分 少年団体障害飛越競技（１回戦・準々決勝）＝上田瑠威（福井工大福井高）、中込樹（啓新高）、中村信清（福井工大福井高）

【フェンシング】 越前市ＡＷ―Ｉスポーツアリーナ ９時 少年女子 フルーレ１回戦～決勝＝福井 １０時１０分 少年男子 フルーレ１回戦～決勝＝福井 １２時３０分 成年男子 サーブル１、２回戦＝福井 １７時２０分 成年女子 エペ１回戦＝福井

【ソフトボール】 成年男子＝越前市武生東運動公園ソフトボール場（Ａ）（Ｂ） 成年女子＝永平寺町松岡総合運動公園ｙｏｕｍｅパーク（Ｃ）（Ｄ） 少年男子＝福井市きららパーク多目的グラウンド（Ｅ）（Ｆ） 少年女子＝敦賀市きらめきスタジアム（Ｇ）（Ｈ）

Ａ １０時 成年男子 準々決勝第１試合

１２時 成年男子 準々決勝第２試合

１４時 成年男子 準決勝 Ｂ １０時 成年男子 準々決勝第１試合

１２時 成年男子 準々決勝第２試合

１４時 成年男子 準決勝 Ｃ １０時 成年女子 準々決勝第１試合＝長野―福井

１２時 成年女子 準々決勝第２試合

１４時 成年女子 準決勝 Ｄ １０時 成年女子 準々決勝第１試合

１２時 成年女子 準々決勝第２試合

１４時 成年女子 準決勝 Ｅ １０時 少年男子 準々決勝第１試合

１２時 少年男子 準々決勝第２試合

１４時 少年男子 準決勝 Ｆ １０時 少年男子 準々決勝第１試合＝広島―福井

１２時 少年男子 準々決勝第２試合

１４時 少年男子 準決勝 Ｇ １０時 少年女子 準々決勝第１試合

１２時 少年女子 準々決勝第２試合＝兵庫―福井

１４時 少年女子 準決勝 Ｈ １０時 少年女子 準々決勝第１試合

１２時 少年女子 準々決勝第２試合

１４時 少年女子 準決勝

【弓道】 近的＝敦賀市総合運動公園弓道場 遠的＝敦賀市総合運動公園陸上競技場特設遠的弓道場

９時 少年男子 遠的予選＝福井

少年女子 近的予選＝福井 １０時４０分 少年男子 近的予選＝福井 １１時 少年女子 遠的予選＝福井 １３時 成年女子 遠的予選＝福井 １４時 成年男子 近的予選＝福井 １５時５５分 成年女子 近的予選＝福井 １６時 成年男子 遠的予選＝福井

【剣道】 福井市の県立武道館

８時３０分 成年男子 ２回戦 ９時３０分 成年男子 ３回戦＝福井―広島（午前１０時３０分） １１時３０分 成年男子 ４回戦 １２時３０分 成年男子 準決勝 １３時１０分 成年男子 決勝

３位決定戦

【ラグビー】 小浜市総合運動場 陸上競技場・多目的グラウンド ９時３０分 成年男子 決勝トーナメント１回戦＝福井―山形（１０時２４分開始） １０時４２分 成年男子 決勝トーナメント敗者戦 １１時１８分 成年男子 準決勝 １２時３０分 成年男子 ５、６位決定戦 １３時００分 成年男子 ３、４位決定戦 １３時３０分 成年男子 決勝戦

【カヌースプリント】 あわら市の北潟湖特設カヌーコース ◇５００メートル １０時 成年男子 カヤックシングル準決勝１組＝本間洋樹（金津高教） １０時５分 成年男子 カヤックシングル準決勝２組 １０時１０分 成年男子 カナディアンシングル準決勝１組＝湯浅友晶（福井県スポーツ協会） １０時１５分 成年男子 カナディアンシングル準決勝２組 １０時２０分 成年女子 カヤックシングル準決勝１組 １０時２５分 成年女子 カヤックシングル準決勝２組＝山下友理子（ウエマツ） １０時３０分 成年女子 カナディアンシングル準決勝 １０時３５分 少年男子 カヤックシングル準決勝１組 １０時４０分 少年男子 カヤックシングル準決勝２組 １０時４５分 少年男子 カヤックシングル準決勝３組 １０時５０分 少年男子 カヤックペア準決勝＝福井（竹嶋奏音・山田流雅） １０時５５分 少年男子 カナディアンシングル準決勝１組 １１時 少年男子 カナディアンシングル準決勝２組＝西畑和真（金津高） １１時５分 少年男子 カナディアンペア準決勝＝福井（栗原賢伍・加藤結斗） １１時１０分 少年女子 カヤックシングル準決勝１組 １１時１５分 少年女子 カヤックシングル準決勝２組 １１時２０分 少年女子 カヤックペア準決勝 １１時２５分 少年女子 カヤックフォア準決勝＝福井（笹岡晏奈・波多野瞳・橋本侑紀・本田結愛） １３時 成年男子 カヤックシングル決勝 １３時７分 成年男子 カナディアンシングル決勝 １３時１４分 成年女子 カヤックシングル決勝 １３時２１分 成年女子 カナディアンシングル決勝＝桐明輝子（福井県スポーツ協会） １３時２８分 少年男子 カヤックシングル決勝 １３時３５分 少年男子 カヤックペア決勝 １３時４２分 少年男子 カナディアンシングル決勝 １３時４９分 少年男子 カナディアンペア決勝 １３時５６分 少年女子 カヤックシングル決勝 １４時３分 少年女子 カヤックペア決勝＝福井（牧田真緒・越桐茉実子） １４時１０分 少年女子 カヤックフォア決勝

【ボウリング】 福井市のスポーツプラザＷＡＶＥ４０

７時半 少年男子 個人戦予選前半＝橋梅広土（坂井高）＝橋梅令士（三国高） ９時５分 少年女子 個人戦予選前半＝小林奈央（三国高）＝浜本美優（福井工大福井高） １０時４０分 成年男子 個人戦予選前半＝漆崎寛朗（大西グループ）＝長澤椋（福井県スポーツ協会）＝新畑雄飛（福井県スポーツ協会）＝吉田健大（福井県スポーツ協会） １３時５５分 成年女子 個人戦予選前半＝澤辺寛映（小浜市役所）＝今村佳代子（ＰＲＯＳＨＯＰ―ＫＩＴＡ）＝亀島愛永（福井放送）＝浦野実紅（福井県スポーツ協会） １６時４５分 少年男子 個人戦予選後半＝橋梅広土（坂井高）＝橋梅令士（三国高）

１８時２０分 少年女子 個人戦予選後半＝小林奈央（三国高）＝浜本美優（福井工大福井高）

【高校野球硬式の部】 福井市の福井県営球場

８時３０分 １回戦＝敦賀気比―日大三（東京） １１時 １回戦＝近江（滋賀）―高知商 １３時３０分 準々決勝＝浦和学院（埼玉）―報徳学園（兵庫） １６時 準々決勝＝金足農（秋田）―常葉大菊川（静岡）

【高校野球軟式の部】 福井フェニックススタジアム

９時 ２回戦 １１時３０分 ２回戦＝啓新―慶応（神奈川） １４時 ２回戦