福井国体１０月１日の福井県勢結果

福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）１０月１日の福井県勢の結果
◇ラグビー
【会場】小浜市総合運動場陸上競技場ほか
▽成年男子（７人制）予選プール〓プール
福井（選抜）２２―２１岐阜（選抜）（１２―７、１０―１４） 福井（選抜）２６―５東京（選抜）（１２―５、１４―０） 福井（選抜）２９―５北海道（選抜）（１２―５、１７―０）
◇剣道
【会場】福井県立武道館
▽成年男子１回戦
福井３―２福岡
○林田５―矢野４ ○鹿本５―国友５ 鈴木６―大津６○ ○小辻７―大淵７ 堀江８―清田８○
▽同２回戦
福井４―１大阪
○林田５―小角３ 鹿本５―反土谷５○ ○鈴木６―藤田６ ○小辻７―中尾７ ○堀江８―松原８
▽少年男子準決勝
福岡３―２福井
原３―中村２○ ○内村３―橋本３ 樋口３―内田３○ ○木島３―谷口３ ○中山３―北島３
▽同３位決定戦
福井４―１佐賀
○中村２―江口２ ○橋本３―与賀田２ ○内田３―川頭３ ○谷口３―小川２ 北島３―安藤３○
▽少年女子準決勝
福井３―２佐賀
○田辺３―中村萌３ ○池田３―古川２ 山川３―増崎３○ ○堤腰３―中村日２ 久保３―庄島３○
▽同決勝
福井３―２福岡（福井は初優勝）
○田辺３―奥谷２ ○池田３―笠２ ○山川３―大嶋２ 堤腰３―諸岡３○ 久保３―妹尾３○
◇テニス
【会場】福井県営テニス場ほか
▽成年男子１回戦
福井２―０新潟（単２―０）
○菊池６―４田中 ○松村６―２中村
▽同２回戦
福井２―０千葉（単２―０）
○菊池６―３小林 ○松村６―４蓮見
▽成年女子２回戦
福井２―１宮城（単１―１、複１―０）
林６―７柏倉○ ○細沼６―２川村 ○林 ６―１柏倉 細沼 川村
▽少年女子２回戦
福井２―０大阪（単２―０）
○押川６―２佃 ○吉田７―５大山
▽同３回戦
福井２―０奈良（単２―０）
○押川６―１中村 ○吉田６―３奥野
◇レスリング
【会場】福井県おおい町総合運動公園体育館
▽成年男子フリースタイル６１キロ級２回戦
前田頼夢（福井・日大）５―３吉村拓海（埼玉・早大）
▽同準々決勝
前田頼夢（福井・日大）２―１永田丈治（青森・国士舘大）
▽同準決勝
前田頼夢（福井・日大）６―０川野陽介（宮崎・自衛隊）
▽同決勝
藤田雄大６―１前田頼夢（福井・日大）
▽同フリースタイル８６キロ級２回戦
山田壮昇（香川・拓大） 不戦勝 白井勝太（福井・日大大学院）
▽同フリースタイル１２５キロ級
準々決勝
安田翔（福井・嶺南東特別支援学校教）６―０石川瑞樹（栃木・日大）
▽同準決勝
仲里優力（沖縄・日体大）６―２安田翔（福井・嶺南東特別支援学校教）
▽女子フリースタイル５３キロ級３回戦
入江ななみ（福井・福井県スポーツ協会）５―２角谷萌々果（三重・アイシンＡＷ）
▽同準々決勝
入江ななみ（福井・福井県スポーツ協会）７―４吉元玲美那（埼玉・埼玉栄高）
▽同準決勝
入江ななみ（福井・福井県スポーツ協会） フォール２分２４秒 五十嵐未帆（千葉・至学館大）
▽同決勝
入江ななみ（福井・福井県スポーツ協会）８―０今井佑海（京都・海洋高）
▽少年男子フリースタイル５１キロ級２回戦
野坂晃誠（福井・敦賀気比高） Ｔフォール５分４４秒 本田祥太郎（鳥取・鳥取中央育英高）
▽同準々決勝
田南部魁星（千葉・日体大柏高）８―２野坂晃誠（福井・敦賀気比高）
▽同フリースタイル９２キロ級２回戦
山崎祥平（茨城・土浦日大高） Ｔフォール２５秒 松村太郎（福井・敦賀気比高）
◇馬術
【会場】御殿場市馬術ＳＣ
▽成年男子馬場馬術（得点率）
７位 吉村喜信（ルードシャネロ）６３・９９９
▽同ダービー（減点法）
４位 仁田原知毅（チューリッヒ）０点、１分４４秒７４
▽同トップスコア
１位 仁田原知毅（アザモア）１５２０点
▽成年女子二段階障害飛越（減点法）
２位 政兼実佳（シュバイツアー）０点、２６秒８６
▽少年馬場馬術（得点率）
４位 中込樹（ル・ドンＳＰ）６３・６４６
▽同スピードアンドハンディネス
５位舛井颯（エイプリルズパラント）５１秒４１
◇相撲
【会場】大野市エキサイト広場総合体育施設体育館
▽成年団体予選１回戦
福井３―０茨城
○榎波わたしこみ寺田 ○長内うわてなげ榊原 ○宮下はたきこみ芳賀
▽同予選２回戦
福井３―０滋賀
○榎波つきおとし小川 ○長内つきたおし角藤 ○宮下つきだし池田
▽同予選３回戦
福井２―１鳥取
○榎波おしだし木崎 長内おしだし西郷○ ○宮下いさみあし佐々木
◇バスケットボール
【会場】福井県営体育館ほか
▽成年男子１回戦
埼玉（選抜）６５―６２福井（選抜）（１１―１２、２０―１８、２２―１５、１２―１７）
▽成年女子１回戦
福岡（選抜）７２―５５福井（選抜）（１６―８、２２―１５、１５―１８、１９―１４）
▽少年女子１回戦
愛媛（選抜）８１―６７福井（足羽高）（２４―１７、２２―９、２１―２７、１４―１４）
◇サッカー
【会場】テクノポート福井スタジアムほか
▽成年男子準々決勝
福井（サウルコス福井）１―０島根（選抜）（０―０、１―０） 得点者【福】木村魁
▽女子１回戦
三重（伊賀）０―０福井（選抜）（０―０、０―０） （ＰＫ５―３）
◇体操
【会場】福井県産業振興施設
▽少年男子団体総合予選
３位 福井（中山、大柿、小畑、榊原、露木）３２２・２００点（床運動５５・２５０、あん馬５０・１５０、つり輪５４・７５０、跳馬５５・１００、平行棒５３・８５０、鉄棒５３・１００）＝決勝進出
▽少年女子団体総合予選
６位 福井（中家、深沢、宗、赤穂、加藤）２０９・０００点（跳馬５１・８５０、段違い平行棒５１・２５０、平均台５２・７００、床運動５３・２００）＝決勝進出
◇カヌー
【会場】あわら市北潟湖特設カヌーコース
【成年男子】
▽スプリント・カヤックシングル（５００メートル）予選
「１組」６位 本間洋樹（金津高教）２分１５秒５６２＝準決勝進出
▽スプリント・カナディアンシングル（５００メートル）予選
「２組」７位 湯浅友晶（福井県スポーツ協会）２分３７秒７７９＝準決勝進出
【成年女子】
▽スプリント・カヤックシングル（５００メートル）予選
「２組」２位 山下友理子（ウエマツ）２分２２秒０３７＝準決勝進出
▽スプリント・カナディアンシングル（５００メートル）予選
「２組」１位 桐明輝子（福井県スポーツ協会）２分４７秒９５８＝決勝進出
【少年男子】
▽スプリント・カヤックシングル（５００メートル）予選
「３組」７位 半田裕太（金津高）２分３５秒６５４＝落選
▽スプリント・カナディアンシングル（５００メートル）予選
「３組」７位 西畑和真（金津高）２分４１秒３６５＝準決勝進出
▽スプリント・カヤックペア（５００メートル）予選
「２組」６位 福井（金津高＝竹嶋、山田）２分２３秒８３８＝準決勝進出
▽スプリント・カナディアンペア（５００メートル）予選
「１組」５位 福井（金津高＝栗原、加藤）２分４０秒９４４＝準決勝進出
【少年女子】
▽スプリント・カヤックシングル（５００メートル）予選
「２組」８位 田嶋恭（坂井高）３分５秒９６７＝落選
▽スプリント・カヤックペア（５００メートル）予選
「２組」１位 福井（三国高＝牧田、越桐）２分２７秒７８２＝決勝進出
▽スプリント・カヤックフォア（５００メートル）予選
「２組」５位 福井（金津高＝笹岡、波多野、橋本、本田）２分９秒１６９＝準決勝進出
◇ソフトボール
【会場】福井市きららパーク多目的グラウンドほか
▽成年男子１回戦
福島（選抜）９―５福井（選抜）
▽成年女子１回戦
福井（選抜）３―０福岡（選抜）
▽少年男子１回戦
福井（啓新高）７―０静岡（飛龍高）
▽少年女子１回戦
福井（選抜）１―０長崎（選抜）
◇フェンシング
【会場】越前市ＡＷ―Ｉスポーツアリーナ
▽成年男子フルーレ１回戦第４プール
大分３―０福井
○上野５―２張真 ○大石５―４徳南 ○石井棄権宮山
福井３―０群馬
○張真５―４江藤 ○徳南５―１山口 ○宮山５―３御供 福井２―１島根 ○張真５―１小谷 ○徳南５―４石原 宮山３―５安部○
▽同２回戦第２プール
秋田２―１福井
○松渕５―２張真 松岡３―５徳南○ ○安部棄権
愛媛２―１福井
○三好５―２徳南 佐々木２―５張真○ ○向井棄権
▽成年女子フルーレ１回戦第３プール
福井２―１群馬
○坂下５―２遠藤 佐藤２―５吉沢○ ○下大川５―３田村
福井３―０鹿児島
○坂下５―１屋宮 ○佐藤５―３吉松 ○下大川５―３山口
▽同２回戦第４プール
福井３―０長崎
○坂下４―２中野 ○佐藤５―１福田 ○下大川５―３松崎
和歌山３―０福井
○東莉５―３坂下 ○東晟５―１下大川 ○九野５―３佐藤
▽同準々決勝
和歌山２―０福井
○東莉５―２佐藤 ○東晟５―２坂下
▽同５～８位決定予備戦（勝者は５、６位決定戦へ、敗者は７、８位決定戦へ）
富山２―１福井
前田２―３坂下○ ○駒場５―３佐藤 ○上野５―３下大川
▽同７、８位決定戦
福井２―０山形
○坂下５―４梅津 ○佐藤５―４高田
◇ボート
【会場】福井県立久々子湖漕艇場
▽成年男子かじ付きフォア予選
「Ａ組」１位福井（福井選抜＝八木、志賀、長田、荒木、岩本）３分２９秒６６＝準決勝進出
▽同ダブルスカル予選
「Ｊ組」１位福井（福井選抜＝武田和、沢田）３分１４秒６７＝準決勝進出
▽同シングルスカル予選
「Ｃ組」１位武田匡弘（関西電力美浜）３分３２秒４２＝準決勝進出
▽成年女子かじ付き４人スカル予選
「Ａ組」２位福井（福井選抜＝武長、納田、河原、常盤、村松）３分５０秒２４＝準決勝進出
▽同ダブルスカル予選
「Ｂ組」１位福井（福井選抜＝白井、冨田）４分１１秒９１＝準決勝進出
▽同シングルスカル予選
「Ｂ組」２位楠菜々子（福井選抜）４分３１秒９２＝準決勝進出
◇卓球
【会場】敦賀市総合運動公園体育館
▽成年男子１次リーグＢグループ
福井３―０群馬
○徳島３―２浦（１１―８、９―１１、９―１１、１１―７、１１―８） ○斎藤３―０星野（１１―９、１１―８、１１―９） ○村田３―１下田（１２―１４、１１―４、１１―４、１１―９）
▽成年女子１次リーグＡグループ
福井３―０茨城
○橋本３―１平（１２―１０、１１―６、７―１１、１１―５） ○芝田３―１市川（１１―８、１１―９、８―１１、１１―８） ○山本３―２高東（１０―１２、１１―６、１１―５、１０―１２、１１―４）
▽少年男子１次リーグＣグループ
埼玉３―０福井
○福原３―１坂田（１１―６、３―１１、１３―１１、１６―１４） ○相沢３―０中村（１１―９、１１―９、１１―８） ○尾中３―２寺下（６―１１、１２―１０、８―１１、１１―４、１１―８）
山口３―０福井
○宮川３―０中村（１１―８、１１―５、１１―５） ○戸上３―０坂田（１１―５、１１―６、１１―４） ○遠藤３―１寺下（１３―１１、１０―１２、１１―７、１１―３）
▽少年女子３回戦
福井３―０愛媛
○青木３―１木塚（１１―７、１１―７、１０―１２、１２―１０） ○中島３―０西原（１１―９、１１―４、１１―８） ○森広３―０黒田（１１―３、１１―８、１１―４）