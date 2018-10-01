福井国体１０月１日の福井県勢結果

レスリング女子フリースタイル５３キロ級決勝　相手を攻め立てる福井の入江ななみ（右）＝福井県のおおい町総合運動公園体育館

　福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）１０月１日の福井県勢の結果

　◇ラグビー

【会場】小浜市総合運動場陸上競技場ほか

▽成年男子（７人制）予選プール〓プール

福井（選抜）２２―２１岐阜（選抜）（１２―７、１０―１４） 福井（選抜）２６―５東京（選抜）（１２―５、１４―０） 福井（選抜）２９―５北海道（選抜）（１２―５、１７―０）

　◇剣道

【会場】福井県立武道館

▽成年男子１回戦

福井３―２福岡

○林田５―矢野４ ○鹿本５―国友５ 鈴木６―大津６○ ○小辻７―大淵７ 堀江８―清田８○

▽同２回戦

福井４―１大阪

○林田５―小角３ 鹿本５―反土谷５○ ○鈴木６―藤田６ ○小辻７―中尾７ ○堀江８―松原８

▽少年男子準決勝

福岡３―２福井

原３―中村２○ ○内村３―橋本３ 樋口３―内田３○ ○木島３―谷口３ ○中山３―北島３

▽同３位決定戦

福井４―１佐賀

○中村２―江口２ ○橋本３―与賀田２ ○内田３―川頭３ ○谷口３―小川２ 北島３―安藤３○

▽少年女子準決勝

福井３―２佐賀

○田辺３―中村萌３ ○池田３―古川２ 山川３―増崎３○ ○堤腰３―中村日２ 久保３―庄島３○

▽同決勝

福井３―２福岡（福井は初優勝）

○田辺３―奥谷２ ○池田３―笠２ ○山川３―大嶋２ 堤腰３―諸岡３○ 久保３―妹尾３○

　◇テニス

【会場】福井県営テニス場ほか

▽成年男子１回戦

福井２―０新潟（単２―０）

○菊池６―４田中 ○松村６―２中村

▽同２回戦

福井２―０千葉（単２―０）

○菊池６―３小林 ○松村６―４蓮見

▽成年女子２回戦

福井２―１宮城（単１―１、複１―０）

林６―７柏倉○ ○細沼６―２川村 ○林　６―１柏倉 細沼　　　川村

▽少年女子２回戦

福井２―０大阪（単２―０）

○押川６―２佃 ○吉田７―５大山

▽同３回戦

福井２―０奈良（単２―０）

○押川６―１中村 ○吉田６―３奥野

　◇レスリング

【会場】福井県おおい町総合運動公園体育館

▽成年男子フリースタイル６１キロ級２回戦

前田頼夢（福井・日大）５―３吉村拓海（埼玉・早大）

▽同準々決勝

前田頼夢（福井・日大）２―１永田丈治（青森・国士舘大）

▽同準決勝

前田頼夢（福井・日大）６―０川野陽介（宮崎・自衛隊）

▽同決勝

藤田雄大６―１前田頼夢（福井・日大）

▽同フリースタイル８６キロ級２回戦

山田壮昇（香川・拓大）　不戦勝　白井勝太（福井・日大大学院）

▽同フリースタイル１２５キロ級

準々決勝

安田翔（福井・嶺南東特別支援学校教）６―０石川瑞樹（栃木・日大）

▽同準決勝

仲里優力（沖縄・日体大）６―２安田翔（福井・嶺南東特別支援学校教）

▽女子フリースタイル５３キロ級３回戦

入江ななみ（福井・福井県スポーツ協会）５―２角谷萌々果（三重・アイシンＡＷ）

▽同準々決勝

入江ななみ（福井・福井県スポーツ協会）７―４吉元玲美那（埼玉・埼玉栄高）

▽同準決勝

入江ななみ（福井・福井県スポーツ協会） フォール２分２４秒 五十嵐未帆（千葉・至学館大）

▽同決勝

入江ななみ（福井・福井県スポーツ協会）８―０今井佑海（京都・海洋高）

▽少年男子フリースタイル５１キロ級２回戦

野坂晃誠（福井・敦賀気比高） Ｔフォール５分４４秒 本田祥太郎（鳥取・鳥取中央育英高）

▽同準々決勝

田南部魁星（千葉・日体大柏高）８―２野坂晃誠（福井・敦賀気比高）

▽同フリースタイル９２キロ級２回戦

山崎祥平（茨城・土浦日大高） Ｔフォール２５秒 松村太郎（福井・敦賀気比高）

　◇馬術

【会場】御殿場市馬術ＳＣ

▽成年男子馬場馬術（得点率）

７位　吉村喜信（ルードシャネロ）６３・９９９

▽同ダービー（減点法）

４位　仁田原知毅（チューリッヒ）０点、１分４４秒７４

▽同トップスコア

１位　仁田原知毅（アザモア）１５２０点

▽成年女子二段階障害飛越（減点法）

２位　政兼実佳（シュバイツアー）０点、２６秒８６

▽少年馬場馬術（得点率）

４位　中込樹（ル・ドンＳＰ）６３・６４６

▽同スピードアンドハンディネス

５位舛井颯（エイプリルズパラント）５１秒４１

　◇相撲

【会場】大野市エキサイト広場総合体育施設体育館

▽成年団体予選１回戦

福井３―０茨城

○榎波わたしこみ寺田 ○長内うわてなげ榊原 ○宮下はたきこみ芳賀

▽同予選２回戦

福井３―０滋賀

○榎波つきおとし小川 ○長内つきたおし角藤 ○宮下つきだし池田

▽同予選３回戦

福井２―１鳥取

○榎波おしだし木崎 長内おしだし西郷○ ○宮下いさみあし佐々木

　◇バスケットボール

【会場】福井県営体育館ほか

▽成年男子１回戦

埼玉（選抜）６５―６２福井（選抜）（１１―１２、２０―１８、２２―１５、１２―１７）

▽成年女子１回戦

福岡（選抜）７２―５５福井（選抜）（１６―８、２２―１５、１５―１８、１９―１４）

▽少年女子１回戦

愛媛（選抜）８１―６７福井（足羽高）（２４―１７、２２―９、２１―２７、１４―１４）

　◇サッカー

【会場】テクノポート福井スタジアムほか　　　　　　　

▽成年男子準々決勝　　　　　

福井（サウルコス福井）１―０島根（選抜）（０―０、１―０） 得点者【福】木村魁　　　　　

　▽女子１回戦　　　　　　　　

三重（伊賀）０―０福井（選抜）（０―０、０―０） （ＰＫ５―３）

　◇体操

【会場】福井県産業振興施設

▽少年男子団体総合予選

３位　福井（中山、大柿、小畑、榊原、露木）３２２・２００点（床運動５５・２５０、あん馬５０・１５０、つり輪５４・７５０、跳馬５５・１００、平行棒５３・８５０、鉄棒５３・１００）＝決勝進出

▽少年女子団体総合予選

６位　福井（中家、深沢、宗、赤穂、加藤）２０９・０００点（跳馬５１・８５０、段違い平行棒５１・２５０、平均台５２・７００、床運動５３・２００）＝決勝進出

　◇カヌー

【会場】あわら市北潟湖特設カヌーコース

【成年男子】

▽スプリント・カヤックシングル（５００メートル）予選

「１組」６位　本間洋樹（金津高教）２分１５秒５６２＝準決勝進出

▽スプリント・カナディアンシングル（５００メートル）予選

「２組」７位　湯浅友晶（福井県スポーツ協会）２分３７秒７７９＝準決勝進出

【成年女子】

▽スプリント・カヤックシングル（５００メートル）予選

「２組」２位　山下友理子（ウエマツ）２分２２秒０３７＝準決勝進出

▽スプリント・カナディアンシングル（５００メートル）予選

「２組」１位　桐明輝子（福井県スポーツ協会）２分４７秒９５８＝決勝進出

【少年男子】

▽スプリント・カヤックシングル（５００メートル）予選

「３組」７位　半田裕太（金津高）２分３５秒６５４＝落選

▽スプリント・カナディアンシングル（５００メートル）予選

「３組」７位　西畑和真（金津高）２分４１秒３６５＝準決勝進出

▽スプリント・カヤックペア（５００メートル）予選

「２組」６位　福井（金津高＝竹嶋、山田）２分２３秒８３８＝準決勝進出

▽スプリント・カナディアンペア（５００メートル）予選

「１組」５位　福井（金津高＝栗原、加藤）２分４０秒９４４＝準決勝進出

【少年女子】

▽スプリント・カヤックシングル（５００メートル）予選

「２組」８位　田嶋恭（坂井高）３分５秒９６７＝落選

▽スプリント・カヤックペア（５００メートル）予選

「２組」１位　福井（三国高＝牧田、越桐）２分２７秒７８２＝決勝進出

▽スプリント・カヤックフォア（５００メートル）予選

「２組」５位　福井（金津高＝笹岡、波多野、橋本、本田）２分９秒１６９＝準決勝進出

　◇ソフトボール

【会場】福井市きららパーク多目的グラウンドほか

▽成年男子１回戦

福島（選抜）９―５福井（選抜）

▽成年女子１回戦

福井（選抜）３―０福岡（選抜）

▽少年男子１回戦

福井（啓新高）７―０静岡（飛龍高）

▽少年女子１回戦

福井（選抜）１―０長崎（選抜）

　◇フェンシング

【会場】越前市ＡＷ―Ｉスポーツアリーナ

▽成年男子フルーレ１回戦第４プール

大分３―０福井

○上野５―２張真 ○大石５―４徳南 ○石井棄権宮山

福井３―０群馬

○張真５―４江藤 ○徳南５―１山口 ○宮山５―３御供 福井２―１島根 ○張真５―１小谷 ○徳南５―４石原 宮山３―５安部○

▽同２回戦第２プール

秋田２―１福井

○松渕５―２張真 松岡３―５徳南○ ○安部棄権

愛媛２―１福井

○三好５―２徳南 佐々木２―５張真○ ○向井棄権

▽成年女子フルーレ１回戦第３プール

福井２―１群馬

○坂下５―２遠藤 佐藤２―５吉沢○ ○下大川５―３田村

福井３―０鹿児島

○坂下５―１屋宮 ○佐藤５―３吉松 ○下大川５―３山口

▽同２回戦第４プール

福井３―０長崎

○坂下４―２中野 ○佐藤５―１福田 ○下大川５―３松崎

和歌山３―０福井

○東莉５―３坂下 ○東晟５―１下大川 ○九野５―３佐藤

▽同準々決勝

和歌山２―０福井

○東莉５―２佐藤 ○東晟５―２坂下

▽同５～８位決定予備戦（勝者は５、６位決定戦へ、敗者は７、８位決定戦へ）

富山２―１福井

前田２―３坂下○ ○駒場５―３佐藤 ○上野５―３下大川

▽同７、８位決定戦

福井２―０山形

○坂下５―４梅津 ○佐藤５―４高田

　◇ボート

【会場】福井県立久々子湖漕艇場

▽成年男子かじ付きフォア予選

「Ａ組」１位福井（福井選抜＝八木、志賀、長田、荒木、岩本）３分２９秒６６＝準決勝進出

▽同ダブルスカル予選

「Ｊ組」１位福井（福井選抜＝武田和、沢田）３分１４秒６７＝準決勝進出

▽同シングルスカル予選

「Ｃ組」１位武田匡弘（関西電力美浜）３分３２秒４２＝準決勝進出

▽成年女子かじ付き４人スカル予選

「Ａ組」２位福井（福井選抜＝武長、納田、河原、常盤、村松）３分５０秒２４＝準決勝進出

▽同ダブルスカル予選

「Ｂ組」１位福井（福井選抜＝白井、冨田）４分１１秒９１＝準決勝進出

▽同シングルスカル予選

「Ｂ組」２位楠菜々子（福井選抜）４分３１秒９２＝準決勝進出

　◇卓球

【会場】敦賀市総合運動公園体育館

▽成年男子１次リーグＢグループ

福井３―０群馬

○徳島３―２浦（１１―８、９―１１、９―１１、１１―７、１１―８） ○斎藤３―０星野（１１―９、１１―８、１１―９） ○村田３―１下田（１２―１４、１１―４、１１―４、１１―９）

▽成年女子１次リーグＡグループ

福井３―０茨城

○橋本３―１平（１２―１０、１１―６、７―１１、１１―５） ○芝田３―１市川（１１―８、１１―９、８―１１、１１―８） ○山本３―２高東（１０―１２、１１―６、１１―５、１０―１２、１１―４）

▽少年男子１次リーグＣグループ

埼玉３―０福井

○福原３―１坂田（１１―６、３―１１、１３―１１、１６―１４） ○相沢３―０中村（１１―９、１１―９、１１―８） ○尾中３―２寺下（６―１１、１２―１０、８―１１、１１―４、１１―８）

山口３―０福井

○宮川３―０中村（１１―８、１１―５、１１―５） ○戸上３―０坂田（１１―５、１１―６、１１―４） ○遠藤３―１寺下（１３―１１、１０―１２、１１―７、１１―３）

▽少年女子３回戦

福井３―０愛媛

○青木３―１木塚（１１―７、１１―７、１０―１２、１２―１０） ○中島３―０西原（１１―９、１１―４、１１―８） ○森広３―０黒田（１１―３、１１―８、１１―４）

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