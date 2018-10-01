『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2』BD＆DVD第1巻が、2018年12月26日発売決定！　澤野弘之氏、和田貴史氏によるOSTも同日発売

本日10月1日（月）より、＜TOKYO MX、BS11、サンテレビ＞にて放送開始となった『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2』。早くもBD＆DVD（全4巻）が発売決定となりました！ 第1巻は2018年12月26日（水）発売。第1巻完全生産限定版特典の「キャラクターデザイン・源覚（ニトロプラス）描き下ろしデジジャケット」絵柄も公開されています。

そして本作の劇伴を担当する澤野弘之氏、和田貴史氏による、「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2 オリジナルサウンドトラック」も同日2018年12月26日（水）に発売となります。

本作は、ニトロプラス“虚淵玄”氏、が原案・脚本・総監修を担当し、台湾布袋劇で随一の知名度とクオリティを誇る制作会社“霹靂國際多媒體股份有限公司（略称：霹靂社）”との奇跡のコラボレーションを果たした、完全新作の日台合同映像企画『Thunderbolt Fantasy Project』最新作です。

▲キャラクターデザイン・源覚（ニトロプラス）描き下ろしデジジャケット

▲キャラクターデザイン・源覚（ニトロプラス）描き下ろしデジジャケット

BD＆DVD発売情報

『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2』第1巻

2018年12月26日（水）発売

収録話数：第1話～第3話

完全生産限定版

Blu-ray：6,000円＋税 / ANZX-12791

DVD：5,000円＋税 / ANZB-12791

■完全生産限定版特典

・オリジナルジャケット＆キャラクターデザイン・源覚（ニトロプラス）描き下ろしデジジャケット仕様

・オーディオコメンタリー

・特製ブックレット

・特典CD

■仕様

音声：本編音声・オーディオコメンタリー（日本語）

本編字幕：1.中国語(繁体字)2.中国語(簡体字)

【第１巻店舗共通特典】

B2告知ポスター

対象店舗：ニトロプラスオンラインストア、GOODSMILE ONLINE SHOP、Amazon(【Amazon.co.jp限定】商品のみ対象)、アニメイト、ANIPLEX＋

【店舗別購入特典】

・ニトロプラスオンラインストア

各巻購入特典：描き下ろしミニ色紙(モノクロラフ)

・GOODSMILE ONLINE SHOP

各巻購入特典：アクリルコースター

・Amazon(【Amazon.co.jp限定】商品のみ対象)

全巻購入特典：全巻収納BOX ＋ A4クリアファイル

・アニメイト

全巻購入特典：マイクロファイバーミニクロス

・ANPLEX＋

全巻購入特典：ビジュアルブック ＋ しゃべる 聆牙ラバーチャーム

※特典は予告なく変更となる場合がございます。なくなり次第終了となります。

※詳細は各店舗にお問い合わせください。

CD発売情報

「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2 オリジナルサウンドトラック」

2018年12月26日（水）発売

価格：3,000円＋税 / SVWC-70389

収録内容

澤野弘之、和田貴史による『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2』劇伴集。

全18曲収録（予定）

BD＆DVD2巻～4巻の発売情報はコチラ

『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2』第2巻

2019年1月30日（水）発売

第4話～第6話 収録

Blu-ray：6,000円＋税 / ANZX-12793

DVD：5,000円＋税 / ANZB-12793

＜完全生産限定版特典＞

・オリジナルジャケット＆キャラクターデザイン・三杜シノヴ（ニトロプラス）描き下ろしデジジャケット仕様

・オーディオコメンタリー

・特製ブックレット

・特典CD

＜仕様＞

音声：本編音声・オーディオコメンタリー（日本語）

本編字幕：1.中国語(繁体字)2.中国語(簡体字)

『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2』第3巻

2019年2月27日（水）発売

第7話～第9話 収録

Blu-ray：6,000円＋税 / ANZX-12795

DVD：5,000円＋税 / ANZB-12795

＜完全生産限定版特典＞

・オリジナルジャケット＆キャラクターデザイン・三杜シノヴ（ニトロプラス）描き下ろしデジジャケット仕様

・オーディオコメンタリー

・特製ブックレット

・特典CD

＜仕様＞

音声：本編音声・オーディオコメンタリー（日本語）

本編字幕：1.中国語(繁体字)2.中国語(簡体字)

『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2』第4巻

2019年3月27日（水）発売

第10話～第13話 収録

Blu-ray：7,500円＋税 / ANZX-12797

DVD：6,500円＋税 / ANZB-12797

＜完全生産限定版特典＞

・オリジナルジャケット＆キャラクターデザイン・なまにくATK（ニトロプラス）描き下ろしデジジャケット仕様

・オーディオコメンタリー

・特製ブックレット

・特典CD

＜仕様＞

音声：本編音声・オーディオコメンタリー（日本語）

本編字幕：1.中国語(繁体字)2.中国語(簡体字)

作品情報

『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2』

【放送情報】

2018年10月1日（月）より放送開始

TOKYO MX：毎週月曜22時から

BS11：毎週月曜24時30分から

サンテレビ：毎週月曜25時30分から

【あらすじ】

災いを招く危険な秘宝「魔剣目録」を携えて、流浪の旅を続ける剣士、殤不患。生国、西幽を離れて東離の地に落ち延びたことで一時の安息を得た彼だったが、その消息が仇敵「禍世螟蝗」に知られたことで、再び身辺に危険が迫る。遙かな西幽より続々と送り込まれる異能、異形の刺客たち。そんな殤不患の窮地に、紅蓮の装束に身を包んだ謎の吟遊詩人が現れる────

【キャスト】

凜雪鴉（リンセツア）：鳥海 浩輔

殤不患（ショウフカン）：諏訪部 順一

浪巫謠（ロウフヨウ）：西川 貴教

聆牙（リョウガ）：小西 克幸

蠍瓔珞（カツエイラク）：高垣 彩陽

嘯狂狷（ショウキョウケン）：新垣 樽助

謎の姫：悠木 碧

諦空（テイクウ）：石田 彰

禍世螟蝗（カセイメイコウ）：速水 奨

【スタッフ】

原作：Thunderbolt Fantasy Project

原案・脚本・総監修：虚淵玄（ニトロプラス）

操演・撮影：霹靂國際多媒體股份有限公司

キャラクターデザイン：ニトロプラス（三杜シノヴ／源覚／なまにくATK）

武器デザイン：霹靂國際多媒體股份有限公司

造形アドバイザー：グッドスマイルカンパニー

音楽：澤野弘之、和田貴史

音響監督：岩浪美和

制作：Thunderbolt Fantasy Project

Thunderbolt Fantasy Project 総合公式サイト

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