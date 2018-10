モンゾーラに緑豊かな大地を復活させるため、主人公は大農園づくりに挑む。住人たちの協力を受けて大農園をつくり出そう。モノづくりに役立つ「ビルダー道具」を使いこなせば、農業もはかどる。

■「農業」は住人との共同作業!チカラを合わせれば大農園づくりも夢じゃない

主人公ひとりで大農園をつくるのは大変だが、住人たちは畑を耕したり、水をまいたりして手伝ってくれる。住人のチカラを借りれば作業ははかどる。チカラを合わせて理想の大農園をつくり出そう。

健康な土のある場所でかかしを立てよう! 住人が土を耕してくれる。

どんな作物を育てるかを決めたら畑にタネを植えよう!

住人たちはせっせと畑に水をまいてくれる。あとは育つのを待つだけ!

作物を狙う魔物を追い払おう!

たくさん実ったら収穫の時!

自分だけの大農園をつくろう!

■人々の感謝の気持ちを集めて「ビルダーの鐘」を鳴らそう!住人たちのモノづくりへの意欲がどんどん高まる!

ハーゴン教団の破壊の教えを信じこんでいる住人も、主人公とのモノづくりを通じて少しずつ前向きになっていく。それを示すのが住人たちがときおり落とす、ハート型の「ビルダーポイント」だ。

たくさん集めたら、町にある「ビルダーの鐘」を鳴らそう。鐘の音が住人たちの意欲を引き出し、モノづくりにどんどん前向きになっていく。大農園づくりもはかどることだろう。

主人公のモノづくりへの感謝の気持ちがハート型の「ビルダーポイント」となってあふれ出す!

たくさん集めたらビルダーの鐘を鳴らそう! 町のレベルが上がり、住人たちの意欲がアップ!

主人公がつくれるモノの数や種類も増える!

さらにモノづくりにはげんで、どんどんレベルを上げていこう!

■モノづくりがやりやすくなる便利な道具たち!「ビルダー道具」を使いこなそう!

主人公はモンスターと戦うための剣などの武器や防具のほかに、モノづくりに役立つ「ビルダー道具」を装備することができる。固い岩を砕くハンマーや、水を汲むかわきのツボ、モノを持ち運ぶためのグローブなどだ。どれも便利な道具なので上手に使いこなそう。

ハンマーがあれば固い岩や木も砕ける! チカラをためてドーンと振り下ろそう。

かわきのツボに水を汲んで、好きな場所にまこう! いろいろな場所に水場をつくれる。

グローブがあれば、モノを壊さずにそのまま持ち運ぶことができる。

花や家具の移動も持ち上げて置き直すだけ!

武器とハンマーとのちがい

剣などの武器はモンスターに大きなダメージを与えることができるが、砕けるモノはごく一部で、岩や木など固いモノを砕くことはできない。ハンマーは砕けるモノは多いが、モンスターに与えるダメージはほんの少し。上手に使い分けよう。

武器を振っても建物や家具を壊さずに済むので、町を襲うモンスターたちとも思い切って戦える。

