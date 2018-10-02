党役員人事・内閣改造、続々判明

2日に発足する第4次安倍改造内閣の顔ぶれが、続々と明らかになってきた。
安倍首相は、防衛相に岩屋毅元外務副大臣を、総務相に、石田真敏元財務副大臣を起用する方針を固めた。
さらに、山本順三参院議院運営委員長、宮腰光寛首相補佐官、柴山昌彦総裁特別補佐、片山さつき政務調査会長代理、根本匠元復興相、原田義昭元文科副大臣、渡辺博道元経産副大臣、平井卓也元国交副大臣、桜田義孝元文科副大臣、吉川貴盛元経産副大臣の入閣が内定している。
2日に発足する第4次安倍改造内閣の顔ぶれが、続々と明らかになってきた。
安倍首相は、防衛相に岩屋毅元外務副大臣を、総務相に、石田真敏元財務副大臣を起用する方針を固めた。
さらに、山本順三参院議院運営委員長、宮腰光寛首相補佐官、柴山昌彦総裁特別補佐、片山さつき政務調査会長代理、根本匠元復興相、原田義昭元文科副大臣、渡辺博道元経産副大臣、平井卓也元国交副大臣、桜田義孝元文科副大臣、吉川貴盛元経産副大臣の入閣が内定している。
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