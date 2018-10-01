立山の自然を感性豊かに　岩峅雄山神社で児童画展

立山一帯の自然や文化をテーマにした「立山をえがく児童画展」が１日、立山町岩峅寺の岩峅雄山神社（前田逸男権宮司）で始まった。児童が描いた感性豊かな作品が並んでいる。２０日まで。

立山に関心を持ってもらおうと、実行委員会と北日本新聞社が企画し、１６回目。県東部の小学校１７校から２５７点の応募があり、大賞には富山市大庄小学校５年の細田翔太君の「称名滝」が選ばれた。日本画家の坂田潤世さん（立山町）と竿下純子さん（富山市）が審査した。

ライチョウやカモシカなど題材は多彩で、入賞・入選作７９点を社務所で展示している。８日に同神社で表彰式を行う。

▽崇敬会賞＝岡上拓海（高野６） ▽金賞＝加藤悠史郎（立山５）北山由真（利田６）林慶太朗（立山北部６） ▽銀賞＝大沼翔（利田３）内田結心（高野６）村井彩乃（立山中央１） ▽銅賞＝佐伯茜音（立山５）山崎里穂（利田１）碓井昴琉（宮川５）瀧本快光（立山中央３）跡部千尋（上市中央３） ▽佳作＝柴田璃人（立山２）村田心美（同６）山崎志穂（利田１）小坂梨花（同５）秋元遥仁（高野４）明官侑子（舟橋２）岡田瑛助（大庄２）荒木紬（立山中央１）神谷愛菜（同５）東仙楓磨（上市中央４）