長崎近郊　イベント情報（１０月２日掲載）

◆梅屋庄吉展の記念講演会 １０月６日午後１時半～３時、長崎市立山１丁目の長崎歴史文化博物館１階ホール。同館で企画展「映画界の風雲児 梅屋庄吉」が同日開幕するのを記念し、梅屋のひ孫・小坂文乃氏が「プロデューサー梅屋庄吉が観ていたもの」と題し講演する。無料。申し込み不要。同館（０９５・８１８・８３６６）

◆医療と福祉を考える長崎懇談会・市民公開記念講演 １０月１３日午後２時半～４時、長崎市文教町の長崎大文教キャンパス環境科学部２４２番教室。「アドバンス・ケア・プランニング ご存じですか？～自分が望む医療とケアのために」がテーマ。講師はホーム・ホスピス中尾クリニック（西彼長与町）の中尾勘一郎理事長。終末期医療で患者、家族、医師が対話を重ねて治療方針を決めておく「アドバンス・ケア・プランニング」を中心に、臨床現場の経験などを話す。無料。県保険医協会（０９５・８２５・３８２９）