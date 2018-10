■世界同一サービスに向けた大型アップデートが実施!

今回の大型アップデートは、世界同一サービスを実現する第一歩となるドラゴンスラッシュ史上最大のアップデートの序章となる。多彩なコンテンツや、成長システムの追加など想像以上のアップデートが実施される。

■期間限定!新最高レアリティの仲間「イースター私掠艦隊」が全員もらえる!

今回追加される新覇王仲間イースター私掠艦隊6人全員がもらえるキャンペーンを開催いたします。ドラゴンスラッシュの最高レアリティ「覇王仲間」とは、現状最強の座に君臨する非常に強力な仲間のことです。そんな現状最強の覇王仲間が6人もらえるチャンスです!この機会をお見逃しなく!

※10月17日メンテナンスまで

※新たな覇王仲間4名はアップデート後すぐに配布されます。

※新たな覇王仲間2名(アン・ボニー、クリストファー・エイバリー)はスペシャルイベントに参加することで獲得できます。

※アン・ボニーとクリストファー・エイバリーは、10/24のメンテナンスまで降臨による製作ができません。

■新覇王仲間続々登場!その強さをチェックしよう!

イースター私掠艦隊を皮切りに強力な覇王仲間が続々と登場いたします。見栄えで選ぶもよし、スキルやパーティー編成を考慮するもよし、お気に入りの覇王仲間を見つけドラゴンスラッシュの世界に飛び込んでください。また、仲間の制作情報やスキルは、いつでもゲーム内にある仲間管理から確認することができます。

■50対50の大規模PvP新コンテンツ「ギルド攻防戦」実装!

新たなコンテンツ「ギルド攻防戦」が実装されます。ギルド攻防戦とは毎週所属するギルドの城を守ったり、他ギルドの城を攻めたりと、いかに多くの城を占領するか競う大規模PvPコンテンツです。緊張感あふれる戦いはきっとプレイヤーを夢中にさせます。手に汗握る攻防を制し最強ギルドを目指しましょう!

■覇王仲間の新たな力を目覚めさせる「ULTIMET強化」実装!

アップデート後、覇王仲間の強さをさらに引き出すことができる新強化システム「ULTIMATE強化システム」が実装されます。ULTIMATE強化システムが完了すると新たにULTIMETスキルを覚えることができます。それぞれ固有に設定されたULTIMETスキルはさらに覇王仲間を強くします。ぜひULTIMETスキルを目覚めさせ更なる高見みへと突き進んでください。

■大型アップデート記念!14日間のスペシャルログインボーナス開催!

大型アップデート記念といたしまして、全プレイヤーにスペシャルログインボーナスキャンペーンを開催いたします。超越の精髄やSSS仲間など強化に必要な素材やルーンガチャチケットをプレゼント。さらに期間中すべてログインしていただくと、覇王仲間を入手するのに必要なARCH超越仲間選択チケットが最大2枚入手することができます。毎日ログインして豪華アイテムを受け取ってください。

■その他のアップデート内容

プレイヤーのレベル上限が132まで解放

新エリア「タイタニア」が登場

リーグ戦実装

初心者・熟練者ミッションを新たに追加

アプリアイコン変更

