■ゲーム内の世界観を再現したTシャツが登場!

全世界累計1,000万本を突破したシリーズ最新作「モンスターハンター:ワールド」より、ゲーム内の世界観を再現した痕跡Tシャツが登場する。

「痕跡」とはフィールド上に点在するモンスターの足跡や爪痕などの総称で、痕跡を集めることで討伐対象のモンスターを発見することができる為、多くのハンターにお馴染みの新要素だ。

爪痕Ver.落書きVer.の2種類が展開される。プリント部分には蓄光印刷が使用されており、暗闇でぼんやり光る仕様となっている。

爪痕Ver

落書きVer

蓄光イメージ

仕様

素材:綿

サイズ:M、L

Mサイズ

着丈70cm

身巾52cm

肩巾47cm

袖丈20cm

Lサイズ

着丈74cm

身巾55cm

肩巾50cm

袖丈22cm

※仕様および外観は製作中の為、変更の可能性がございます。

■「モンスターハンター:ワールド 痕跡Tシャツ」

商品名

モンスターハンター:ワールド 痕跡Tシャツ 爪痕Ver./落書きVer.

発売日

2018年10月下旬予定

予価

各3,000円(税抜)

発売元

中外鉱業株式会社

取扱先

全国アニメショップ、ホビーショップなど

※店舗によりお取り扱いの無い場合がございます。

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

http://www.e-capcom.com/

