【ＡＸＮ】「GOTHAM」「SUPERGIRL」「ARROW」新シーズンが一斉スタート！

AXNで、大人気DCTVシリーズ3作品「GOTHAM / ゴッサム」シーズン4、「SUPERGIRL / スーパーガール」シーズン3、「ARROW / アロー」シーズン6の日本初放送が決定!気になる放送スケジュールや内容をチェック!

DCTVシリーズ3作品をAXNで日本初放送!

海外ドラマ「GOTHAM」「SUPERGIRL」「ARROW」はいずれもDCコミックスに登場するキャラクターをベースとした海外ドラマ作品で、それぞれシーズン5、シーズン4、シーズン7への継続が決定している大人気シリーズです。

「GOTHAM」シーズン4は、ペンギン、リドラーをはじめとする極悪非道なスーパー・ヴィランたちが暗躍するゴッサムシティを舞台に、若きブルース・ウェインが秘密のマントに身を包み、伝説のダーク・ナイト(黒の騎士)として目覚めていく姿が描かれます。

「SUPERGIRL」シーズン3は、従兄であるスーパーマンのようなヒーローを目指して奮闘する主人公カーラの元に、過去最大の敵が現れます。

「ARROW」シーズン6は、スター・シティの市長、ヒーロー、そして父親としての役割を受け入れることを決意したオリバーの前に、思いがけないかつての宿敵が再び現れます。AXNを代表する“アメコミBIG3”ともいえる3作品が勢揃い!スーパーヒーローたちの活躍をお見逃しなく!

放送情報

3作品 第1話先行放送(二ヶ国語版)12月2日(日)7:00PMスタート!

GOTHAM / ゴッサム シーズン4

字幕版 12月20日(木)10:00PMスタート

二ヶ国語版 12月21日(金)11:00PMスタート

ダーク・ナイト (黒の騎士) 誕生!

狂気から理性が、愛から憎しみが、

そして、暗闇から光が生まれる。

GOTHAM and all related pre-existing characters and elements TM and © DC Comics. Gotham series and all related new characters and elements TM and © Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

SUPERGIRL / スーパーガール シーズン3

二ヵ国語版 2019年1月4日(金)深夜24:00スタート

最強ヴィラン登場!スーパーパワーはさらなる高みへ!

過去最大の敵を前に、何度でも立ち上がり、戦い続ける!

SUPERGIRL and all related pre-existing characters and elements TM and © DC Comics. Supergirl series and all related new characters and elements TM and © Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

ARROW / アロー シーズン6

二ヵ国語版 2019年1月4日(金)深夜25:00スタート

都会の闇を射抜け。

グリーンアロー、市長、そして父となったオリバーに、過去からの宿敵がよみがえる!

ARROW and all related pre-existing characters and elements TM and © DC Comics. Arrow series and all related new characters and elements TM and © Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.