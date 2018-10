田村ゆかりさんの2018年バースデーライブがBlu-ray＆DVD化！ ゆかりっくFes最新情報も【ライブレポ再掲載あり】

声優、アーティストとして活動している田村ゆかりさんが、2018年2月24日、25日、27日に東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナで開催したライブ「田村ゆかり BIRTHDAY ♡ LIVE 2018 *Tricolore ♡ Plaisir*」(トリコロール プレジール)の模様を収録したBlu-ray&DVDが、12月12日(水)に発売となります。

このライブは2009年以来9年ぶりとなる田村さんのバースデー当日(2月27日)に行われた貴重なライブ映像を中心に、バースデーならではの演出などを収録した盛りだくさんの内容となっており、さらに別日程の公演曲も選り抜きで収録される予定されています。このたびの発表にあわせ、新しいアーティスト写真も公開となりました。

さらに、田村さんは、10月6日、7日に幕張メッセ 国際展示場1~3ホールで開催される「ゆかりっく Fes '18 in Japan」にも出演。会場で「田村ゆかり BIRTHDAY ♡ LIVE 2018 *Tricolore ♡ Plaisir*」Blu-ray&DVDを予約すると「複製サイン&コメント入りL判ブロマイド+複製サイン&コメント入りA3クリアポスター」が特典として付与されます。

「ゆかりっく Fes」は、田村さんがヘッドライナーを務める初開催の音楽フェスイベントで、田村ゆかりさん、神楽坂ゆかさん、120600mAh -Metal Ampere Hour-、風の香りと太陽、スイミィスイミィ、Charlotta Mueller、田村ゆかりさん(Voice Actress)、そしてDon’t MOVEの8組の出演が発表されています。

フェス参加に先立ち「120600mAh -Metal Ampere Hour-」は、冠 徹弥(THE冠)音楽プロデュースの新曲「HITOME VOLTAGE」(120600mAh connect to THE冠)を発表。そして「風の香りと太陽」はスガシカオの名曲「アシンメトリー」のカバーを発表、フェス会場でCDが販売されます。

さらに10月1日(月)には、スイミィスイミィも新曲「SECRET EYES」(作詞・作曲:RAM RIDER)を発表。フェスへの参加、ライブ映像作品の発売など、今後も精力的に活動していく田村ゆかりさんにご注目ください。

「田村ゆかり BIRTHDAY ♡ LIVE 2018 *Tricolore ♡ Plaisir*」ライブレポートはこちら!

●「田村ゆかり BIRTHDAY LIVE 2018」に王国民歴10年の編集者と初参加ライターで参戦してみた

Blu-ray & DVD情報

◆田村ゆかり BIRTHDAY ♡ LIVE 2018 *Tricolore ♡ Plaisir*

発売日:2018年12月12日(水)

商品形態:

Blu-ray盤(CNRV-0003):特別仕様パッケージ2DISCデジトレイ 8,000(+tax)

DVD盤(CNRV-0004):3DISCトールケース 7,800(+tax)

発売元:Cana aria

販売元:MAGES.

イベント情報

◆ゆかりっく Fes’18 in Japan

<会場>

幕張メッセ 国際展示場1~3ホール

<公演日時>

10月6日(土)開場14:00/開演15:00/終演21:00(予定)

10月7日(日)開場12:00/開演13:00/終演19:00(予定)

<チケット代金>

メインステージエリア(指定席)10,800円(税込)

サブステージエリア(スタンディング)8,640円(税込)

※3歳以上要チケット(2歳までのお子様に関しては保護者1名につきお子様1名膝の上での観覧可)

<出演>

田村ゆかり、神楽坂ゆか、120600mAh(METAL Ampere Hour)、風の香りと太陽、スイミィスイミィ、Charlotta Mueller、田村ゆかり(Voice Actress)、Don’t MOVE and more...



●ゆかりっく Fes’18 in Japan参加アーティスト別 新曲情報

・120600mAh connect to THE冠「HITOME VOLTAGE」



・風の香りと太陽「アシンメトリー」フォーク カバー



・スイミィスイミィ「SECRET EYES」

