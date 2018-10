タレントの木下優樹菜さんがインスタグラムに公開した夏休み写真に反響が寄せられています。

■ユッキーナ、沖縄へ家族旅行

24日、自身のインスタグラムで「夏休みstart、#今年は短いの」とコメントとともに機内で撮影した写真を投稿。

その後更新したのは、沖縄で澄み渡る海をバックに、水着姿でビールをグビグビ飲んでいるショット。「ワイルド!」「CMみたい」と話題になりました。

💗💗🌈

💗💗🌈

💗💗🌈

■毎年恒例「#フジモン家の夏休み」

昨年9月は「#フジモン家の夏休み2017」のタグで沖縄旅行を楽しんでいる様子をアップしています。青い海とハイビスカスをバックにフジモンと仲睦まじいツーショットが反響を呼んでいました。

このとき「夏休みは夫婦揃ってまとまった休みがとれる唯一の楽しみー」と綴っています。夫であるFUJIWARAの“フジモン”こと藤本敏史さん、ふたりの娘さんとゆっくり家族で過ごせる唯一の時間なんでしょうね。

■親子3ショットに反響

1日には、「#フジモン家の夏休み2018」のタグとともに、沖縄県にあるステーキ屋さんらしき場所で仲間たちと楽しむ様子を投稿。中ジョッキ2杯分のビールが入るハーフヤードとのショット。ビール大好きなユッキーナ。

View this post on Instagram

すごい楽しそぉ😅😂🌺✨ #毎年恒例 #フジモン家の夏休み2018 #毎年つけてたタグ思い出した #ステーキなかま #だいすき

A post shared by yuuukiiinaaa(@yuuukiiinaaa) on Sep 30, 2018 at 9:55pm PDT

反響を呼んでいるのは、「Yukina Ririna Makana」と自身と子供の名前を綴り、お揃いのワンピースを着た2人の愛娘と手を繋いだ親子3ショット!

💠Yukina 💠Ririna 💠Makana

💠Yukina 💠Ririna 💠Makana

A post shared by yuuukiiinaaa(@yuuukiiinaaa) on Sep 30, 2018 at 9:57pm PDT

娘さんたちはお揃いのワンピースに、3人で編み込みヘア。このショットには「お揃いかわいい~!」「後ろ姿でも楽しさ伝わる!」と好評。

また、「相変わらず綺麗な背中」「優樹菜ちゃんのスタイル憧れます」と、ユッキーナの引き締まった背中に称賛する声も寄せられています。

4月には、「30歳になってから7キロ太ったよ」と告白していたユッキーナ。とはいえ、スリムボディですが…。たまに、フジモンが通うジムに同行して、自分のペースで運動に励んでいることを明かしていました。

■フジモンが娘にチュー迫る動画も

ちなみに、写真ではフジモン登場率が低めですが、29日には娘さんにチューを迫る動画がアップされています。

View this post on Instagram

てんきわる🤷🏼‍♀️ #この後すぐここで爆睡まかちん #パパキスした後まかちんふいてるよね、、?笑

A post shared by yuuukiiinaaa(@yuuukiiinaaa) on Sep 28, 2018 at 9:54pm PDT

この動画には「フジモン、チューしつこい笑」とのツッコミも多数見られましたが、「いい家族だな~」「憧れる家族!」と微笑ましく見ている人が多数。

「てんきわる」と書かれているように、投稿した29日は台風24号が沖縄本島地方に最接近していた日でした。悪天候の中でも、家族水入らずの時間を過ごせて、リフレッシュできたはず!

(文/fumumu編集部・冬野 とまと)