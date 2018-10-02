技を仕掛け合う女子選手

第２３回室蘭地区柔道選手権大会が９月３０日、室蘭市体育館で行われた。登別誠有館有櫛道場が男女７部門で優勝、伊達柔道スポーツ少年団の五十嵐大陸（中学２年）は４連覇を決めた。

男子７３人、女子２３人が出場。年齢別のトーナメントが行われた。女子では、横沢真優（高校３年）が高校・一般、妹の優唯（中学３年）が中学で優勝し、姉妹そろって栄冠を飾った。（吉本大樹）

結果は次の通り。

【男子】▽年少 ①大関聖翔（伊達柔道スポーツ少年団）▽小学１年 ①戸田魁誠（登別誠有館有櫛道場）②松原瑠音（登別柔道スポーツ少年団）③原口希夢（同）横沢優翔（室蘭柔道スポーツ少年団）▽同２年 ①村上輝向（伊達柔道スポーツ少年団）②寺嶋佑稀（洞爺柔道少年団）③菊地優斗（登別柔道スポーツ少年団）成田力斗（牧羊館）▽同３年 ①越橋禅（伊達柔道スポーツ少年団）②守屋倖志（室蘭柔道スポーツ少年団）③阿部陽優（同）横沢優盛（同）▽同４年 ①高野惺彌（登別誠有館有櫛道場）②佐藤雄太（同）③京谷彪生（洞爺柔道少年団）岡本祐（同）▽同５年 ①橋場遥士（登別誠有館有櫛道場）②小林巧（同）③増田虎徹（室蘭柔道スポーツ少年団）中川柊（洞爺柔道少年団）▽同６年 ①佐藤友哉（室蘭柔道スポーツ少年団）②中川椿（洞爺柔道少年団）③伊藤秀道（登別誠有館有櫛道場）田村陸（室蘭柔道スポーツ少年団）▽中学１年 ①佐藤瑛太（登別誠有館有櫛道場）②大関正翔（伊達柔道スポーツ少年団）③我妻悟（本室蘭中）▽同２年 ①五十嵐大陸（伊達柔道スポーツ少年団）②黒瀬稜太（登別誠有館有櫛道場）▽同３年 ①大関龍翔（伊達柔道スポーツ少年団）②古沢慶（同）▽高校・有級 ①新野隆将（登別誠有館有櫛道場）▽同有段 ①新野勇吹（登別誠有館有櫛道場）②五十嵐柊（清水商会）③伊藤一成（室工高）佐々木優豪（第一鉄鋼）

【女子】▽小学１・２年 ①佐藤小春（登別誠有館有櫛道場）▽同３・４年 ①越橋みお（伊達柔道スポーツ少年団）②横沢美優夏（室蘭柔道スポーツ少年団）③佐藤うらら（洞爺柔道少年団）平野史悦（伊達柔道スポーツ少年団）▽同５・６年 ①村上陽菜乃（洞爺柔道少年団）②田村鈴（室蘭柔道スポーツ少年団）③布谷和愛（牧羊館）高橋花乃（室蘭柔道スポーツ少年団）▽中学 ①横沢優唯（室蘭柔道スポーツ少年団）②宮古真衣（伊達柔道スポーツ少年団）③岡本愛（洞爺柔道少年団）佐藤福花（同）▽高校・一般 ①横沢真優（大谷室蘭高）②今井夏鈴（同）③渡辺未来（同）今井莉々（室栄高）