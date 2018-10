■20万DL突破キャンペーンが開催!

20万ダウンロード突破を記念したキャンペーンが実施される。期間中ログインした人全員に毎日250オーブずつ、合計で2500オーブ(計ガチャ5回分)がもらえる。その他、便利アイテムのプレゼントも予定されているので、毎日欠かさずログインして戦争へ挑もう。

キャンペーン開催期間

10月2日から10月11日23時59分まで

(C) ASOBIMO,Inc.(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.