■[EX]マーシャドーや[UX]メガサーナイトが、妖しく登場!

10月1日(月)より、ゴーストタイプ、エスパータイプの新フィギュアが、ぞくぞく登場!幻のポケモン・[EX]マーシャドーや[UX]メガサーナイト、[UX]メガジュペッタなどが追加されます!

[EX]マーシャドーは、専用の白ワザ「シャドースチール」で、特性によって相手のワザが与えるダメージが増加しているとき、相手と同じ分、自分が与えるダメージも増加させることができます!さらに、相手のフィギュアをすり抜けて移動できる、非常に頼もしいフィギュアです!

また、[UX]メガサーナイトは、特性「思念の抱擁」の効果で、相手のフィギュアのすり抜けを防ぐことができます!また、青ワザ「ブルーホール」で、自らをデュエルから除外しつつ、相手のバトルポケモンも一緒に除外することができます!

そして、[UX]メガジュペッタは、特性「遺恨の迷宮」の効果で、バトル相手の金ワザを白ワザに変えることができます!さらに、自分の[EX]ジュペッタと[R]ジュペッタ、[UC]カゲボウズが気絶した回数だけ、ワザのダメージが+10になります!

これらのフィギュアは、「ディストーション トレボ」「ディストーション 10連トレボ」から手に入れることができます。強力なフィギュアを手に入れて、勝利をつかみ取りましょう!

※メガシンカさせるためには、メガシンカ前のフィギュアと、メガシンカフィギュアの2体が必要です。

※デュエル開始後にデッキにセットされる、専用プレートを使用することで、あらかじめ設定されたメガシンカフィギュアにメガシンカさせることができます。

「ディストーション トレボ」「ディストーション 10連トレボ」実施期間

2018年11月1日(木)10:59まで

※開催期間は、予告なく変更となる場合がございます。

■1日1回無料でトレボが引ける!新フィギュアを手に入れるチャンス!

期間中、「ディストーション トレボ」を1日1回無料で引くことができる、キャンペーンを実施!「ディストーション トレボ」からは、ゴーストタイプやエスパータイプの新登場フィギュアが、多数配出されます!特性の効果で、実際のMPよりも高い機動力を持つ[UX]ギラティナ オリジンフォルムや、自分のP.C.にバトル相手を連れ去る[EX]フワライドなど、注目の新登場フィギュアがたくさん!毎日忘れずログインして、強力なフィギュアを手に入れましょう!

1日1回無料トレボ実施期間

2018年10月8日(月・祝)23:59まで

※開催期間は、予告なく変更となる場合がございます。

※1日1回無料トレボは、期間中、毎日0:00(JST)にリセットされます。

■特別ログインボーナス実施![R]色違いのギャラドスを手に入れよう!

いままでイベントの報酬として手に入れることができた、[R]色違いのギャラドスを、期間中にログインするだけでプレゼント!デッキを強化できるこの機会を、お見逃しなく!

特別ログインボーナス実施期間

2018年10月16日(火)23:59まで

※開催期間は、予告なく変更となる場合がございます。

※特別ログインボーナスは、期間中1回のみ受け取ることができます。

(C)2018 Pokémon. (C)1995-2018 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.Developed by HEROZ, Inc.