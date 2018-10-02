日本女子OP制覇のユ・ソヨンがトップ3返り咲き　畑岡奈紗、菊地絵理香もランクアップ【女子世界ランキング】

日本女子OP制覇のユ・ソヨンがトップ3に返り咲き（撮影：村上航)

1日付けの女子最新世界ランクが発表され、先週の国内女子メジャー「日本女子オープン」を制したユ・ソヨン（韓国）が順位を1つ上げ、3位に浮上した。

また、ソヨンと3打差の2位に終わり、史上2人目の3連覇を逃した畑岡奈紗は、3ランクアップの14位と順位を上げた。大会3位の菊地絵理香は88位から84位となり、5位タイで終えた岡山絵里は2つ順位を挙げ99位でトップ100に入った。

トップのパク・ソンヒョン（韓国）、2位のアリヤ・ジュタヌガーン（タイ）は変わらず。以下、3位のソヨン、4位のインビー・パーク（韓国）、5位のレクシー・トンプソン（米国）と続く。

【女子世界ランキング】

1位：パク・ソンヒョン (8.06pt)

2位：アリヤ・ジュタヌガーン（7.78pt）

3位：ユ・ソヨン（7.26t）

4位：インビー・パーク（7.06pt）

5位：レクシー・トンプソン（5.71pt）

6位：ミンジー・リー（5.49pt）

7位：ジョージア・ホール（5.48pt）

8位：ブルック・ヘンダーソン（5.37pt）

9位：フォン・シャンシャン（5.31pt）

10位：キム・インキョン（4.93pt）

14位：畑岡奈紗（4.67pt）

26位：鈴木愛（3.64pt）

44位：比嘉真美子（2.29pt）

66位：成田美寿々（1.72pt）

73位：小祝さくら（1.64pt）

83位：上田桃子（1.44pt）

84位：菊地絵理香（1.44pt）

99位：岡山絵里（1.22pt）