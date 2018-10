可愛いのやかっこいいのも♪ドラマの中であの人が乗っている車をご紹介！

ドラマの中でキャストが乗っている車には可愛いなぁと思うものや渋くてかっこいいって思うものなど色々出てきますが、どんな車に乗っているのかちょっと気になりませんか?もしも手に届くようであれば、入手してみたいなぁなんて思ったりしています。

「メンタリスト」パトリック・ジェーンの車

まずは2008年から2015年まで全7シーズン放映されたテレビドラマ「メンタリスト(原題: The Mentalist)」で、主人公のサイモン・ベイカー演じるパトリック・ジェーンがいつも乗っている、ちょっとクラシックカーっぽい車。

可愛らしくもあり、かっこいいですよね♪

この車はフランス製で、「シトロエン DS21 "Pallas"」(1971年式)という車なんです。

購入するとなると、700万円くらいかかってしまうようなのですが、パトリックはインチキ霊能者でお金を儲けているから買えたのでしょうか(笑)

「メンタリスト」のドラマ自体が「刑事コロンボ」をオマージュしているようなところがあり、車の雰囲気も真似たんでしょうね。

「刑事コロンボ」コロンボの車

続いて「メンタリスト」がオマージュしているらしいテレビ映画「刑事コロンボ」の車もご紹介します!

1968年から1978年と1989年から2003年の2つに分けて計69話放映された「刑事コロンボ(原題:columbo)」はピーター・フォーク演じる、ロス市警殺人課の飄々とした刑事のコロンボが、難事件を見事に解決するテレビ映画であまりにも有名ですよね。

よれよれのコートにオンボロの車といったスタイルで、お世辞にもかっこいいとは言えないのですが、なんとも味がある風貌なんです。

その車はフランス製「プジョー403カブリオレ」(1959年式)です。

メーカーは違いますが、シトロエンと同じくフランス製のクラシックカーというところで「メンタリスト」との共通な部分が見いだせますよね♪

「刑事コロンボ」は時期が分かれて放映されたのですが、前半の時に使っていたこの車、古い車なので、後半のドラマが始まった時に同じ車がなかなか見つからなかったそうです。

ようやく見つけた車は幌の色が違っているのですが、コロンボのイメージに合ったこの車をどうしても使いたかったようですよ。

「グリム」モンローの車

続いては、2011年から2017年にかけて全6シーズン放映されたサスペンスファンタジーのテレビドラマ「GRIMM/グリム(原題:Grimm)」で、サイラス・ウィアー・ミッチェル演じるモンローの乗っている車のご紹介です。

この車は「フォルクスワーゲン・スーパービートル」(1974年式)です。

一世を風靡した「ビートル」と呼ばれる「フォルクスワーゲン・タイプ1」の新型車で、「スーパービートル」と呼ばれています。

ファンタジーのドラマにピッタリの車だなぁと思うんですがいかがでしょう。

最近では「ビートル」自体、あまり見かけなくなりましたが、コロンとしたフォルムが可愛らしいですよね♪

「キャッスル ~ミステリー作家は事件がお好き」キャッスルの車

続いては2009年から2016年にかけて全8シーズンが放映されたテレビドラマ「キャッスル ~ミステリー作家は事件がお好き (原題:Castle)」でネイサン・フィリオン演じるキャッスル が乗っている車は、超お金持ちだけあってすごいんです。

「フェラーリ360Spider」(2000年式)です。スポーツカーでしかもフェラーリなんて、なんともキャッスルらしいチョイスだと思いませんか(笑)

とても手が出せませんが、一度は乗ってみたいなぁと思ってしまう車です。でもきっとスポーツカーなんて難しすぎて私には運転できないと思いますが(笑)

「NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班」ギブスの車

続いては2003年から現在も継続中の大人気テレビドラマ「「NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班(原題:NCIS:Naval Criminal Investigative Service)」で、マーク・ハーモンが演じるギブスの乗っている車をご紹介します。

以前に乗っていたのは「ダッジCharger383マグナム」(1970年式)で、ギブスのお父さんが保管してくれていた黄色の車で、これもかっこ良かったのですが、今乗っているのは「ダッジCharger R/T(LX)」(2006年式)です。

やはり年齢を重ねて落ち着きと渋さを兼ね備えたギブスのチョイスはかっこいいです!

「バーン・ノーティス」マイケルの車

続いては2007年から2013年にかけて全7シーズン放映されたテレビドラマ「バーン・ノーティス 元スパイの逆襲(原題:Burn Notice)」で、 ジェフリー・ドノヴァン演じるマイケルの乗っている車です。

いかにもアメリカらしくてかっこいい「ダッジCharger」(1973年式)です。

何度も傷づけられたり、時には爆破されたりしますが、修理に出しては乗っている、とても手がかかっているマイケルの愛車なんですよね。

ドラマの中では他にも色々な種類の車が登場しますが、個人的にはこのマイケルの車が一番かっこいいなと思っています。

「私はラブ・リーガル」ジェーンの車

最後に2009年から2014年にかけて全6シーズン放映されたテレビドラマ「私はラブ・リーガル(原題:Drop Dead Diva)」でブルック・エリオットが演じるジェーンの乗っている車がこれです。

実際は黄色ではなくグレーですし、あまりいい画像が見つからなかったのですが、「ポルシェ911 Carrera S Cabrio」なんです。

交通事故で大変な目に遭ったのに、こんなスポーツタイプに乗るんだ・・・と思ったり、事故に遭ったからこそ頑丈な車をチョイスしたのかなとも思ったり・・・

いずれにしても、さすが元はモデルの弁護士だけあって、かっこいい車に乗っていますよね。

いかがでしたでしょうか?

車も小道具(大道具?)の一つなので、やはりそれぞれの登場人物のイメージが反映されていておもしろいですよね。

私は安い日本車に乗っていますが、いつかはこういう自分の個性が生かせるような車に乗ってみたいなぁと思っているんです。日本の場合はあまり大きすぎると駐車スペースとか税金とか現実的な問題がたくさん出てきそうですけどね(笑)