■SINoALICEについて

「SINoALICE」(シノアリス)は、ポケラボとスクウェア・エニックスが贈るスマートフォン向けバトルファンタジーRPGです。本作では、原作・クリエイティブディレクターとして「NieR」シリーズ、「ドラッグ オン ドラグーン」シリーズを手掛けたヨコオタロウ氏、音楽には「NieR」シリーズ、「ドラッグ オン ドラグーン3」でヨコオタロウ氏とタッグを組んだ岡部啓一氏・MONACA、オリジナルキャラクターデザインは新進気鋭のイラストレーター ジノ氏を起用しています。2017年6月のサービス開始より、多くのユーザーの皆さまにご利用いただき、2018年8月時点で400万ユーザーを突破しております。

■KOMOE GAMEについて

2016年に設立。本社は台湾で、「ハイクオリティの日本二次元スマホゲームをもって、多元的なエンターテインメントサービスを提供する」をコンセプトに、台湾・香港・マカオ市場にて、日本のスマホゲームのパブリッシング代理・プロモーション事業を展開している。

(C) 2017, 2018 Pokelabo Inc./SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.