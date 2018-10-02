【福井国体少年男子準々決勝】埼玉が攻防の末、福島から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

福井国体少年男子準々決勝は10月2日 (火)、テクノポート福井総合公園 芝生広場で埼玉県選抜少年男子 vs 福島県選抜少年男子の試合が行われました。

埼玉は福島を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。

後半に入り、一進一退の展開となり、埼玉、福島共に得点を追加する。

しかしながら、攻撃で上回ったのは埼玉の方であった。

最終スコアは2 - 1となり、埼玉は、1点差で福島を降し、見事勝利です。

詳細を確認する

メンバー

■ 埼玉県選抜少年男子

GK 1 久保 賢也（2年）(C)

DF 2 田中 颯太（2年）

DF 3 村上 陽介（2年）

DF 4 中山 昂大（1年）

DF 5 佐藤 優斗（1年）

DF 13 山田 結斗（1年）

MF 7 柴山 昌也（1年）

MF 8 盛 嘉伊人（1年）

MF 9 松村 大也（1年）

MF 11 須藤 直輝（1年）

FW 16 大澤 朋也（1年）

GK 12 ジョーンズ レイ(1年)

MF 6 谷口 大晟（1年）

MF 14 木下 翼（1年）

FW 10 堀井 真海（1年）

FW 15 山内 太陽（2年）

■ 福島県選抜少年男子

GK 15 千田 和廣（中3）

DF 3 大津 平嗣（1年）

DF 4 渡邉 光陽（1年）

DF 5 齋藤 慧（2年）

DF 13 山口 颯真（1年）

MF 6 島野 輝（1年）

MF 7 藤原 秀斗（1年）

MF 8 石塚 峻太（2年）

MF 10 佐々木 成也(2年)(C)

FW 11 清水 大成（2年）

FW 12 菅野 稜斗（1年）

GK 1 遠藤 成矩（1年）

DF 2 鷹取 聖（1年）

MF 14 平田 晴也（1年）

FW 9 木村 快（1年）

FW 16 佐藤 吏恩（1年）