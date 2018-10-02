【福井国体少年男子準々決勝】埼玉が攻防の末、福島から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

福井国体少年男子準々決勝は10月2日 (火)、テクノポート福井総合公園 芝生広場で埼玉県選抜少年男子 vs 福島県選抜少年男子の試合が行われました。
埼玉は福島を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、埼玉、福島共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは埼玉の方であった。
最終スコアは2 - 1となり、埼玉は、1点差で福島を降し、見事勝利です。

詳細を確認する

メンバー

■ 埼玉県選抜少年男子

GK　1　久保 賢也（2年）(C)

DF　2　田中 颯太（2年）

DF　3　村上 陽介（2年）

DF　4　中山 昂大（1年）

DF　5　佐藤 優斗（1年）

DF　13　山田 結斗（1年）

MF　7　柴山 昌也（1年）

MF　8　盛 嘉伊人（1年）

MF　9　松村 大也（1年）

MF　11　須藤 直輝（1年）

FW　16　大澤 朋也（1年）

GK　12　ジョーンズ レイ(1年)

MF　6　谷口 大晟（1年）

MF　14　木下 翼（1年）

FW　10　堀井 真海（1年）

FW　15　山内 太陽（2年）

■ 福島県選抜少年男子

GK　15　千田 和廣（中3）

DF　3　大津 平嗣（1年）

DF　4　渡邉 光陽（1年）

DF　5　齋藤 慧（2年）

DF　13　山口 颯真（1年）

MF　6　島野 輝（1年）

MF　7　藤原 秀斗（1年）

MF　8　石塚 峻太（2年）

MF　10　佐々木 成也(2年)(C)

FW　11　清水 大成（2年）

FW　12　菅野 稜斗（1年）

GK　1　遠藤 成矩（1年）

DF　2　鷹取 聖（1年）

MF　14　平田 晴也（1年）

FW　9　木村 快（1年）

FW　16　佐藤 吏恩（1年）

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

Player!

on

©株式会社ookami