【福井国体少年男子準々決勝】千葉が佐賀との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

福井国体少年男子準々決勝は10月2日 (火)、三国運動公園 陸上競技場で佐賀県選抜少年男子 vs 千葉県選抜少年男子の試合が行われました。
前半終了時点で、千葉は0点、佐賀は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、佐賀は千葉のゴールを割ることはできず、一方千葉は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、千葉は、1点差で佐賀を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 佐賀県選抜少年男子

GK　1　倉原 將（1年）

DF　2　橋本 悠（1年）

DF　3　千代島 瞬（1年）

DF　5　末次 晃也（1年）(C)

MF　6　盧 泰曄（2年）

MF　7　西村 洸大（1年）

MF　11　相良 竜之介(1年)

MF　16　中村 尚輝（中3）

FW　4　石原 央羅（1年）

FW　8　兒玉 澪王斗(1年)

FW　10　秀島 悠太（2年）

GK　15　山口 凛（1年）

DF　12　永田 倖大（1年）

DF　14　山下 健人（1年）

FW　9　田中 禅（1年）

FW　13　松尾 亮汰（1年）

■ 千葉県選抜少年男子

GK　1　倉田 一唯（2年）

DF　4　前田 大地（1年）

DF　8　藤本 隼斗（2年）(C)

DF　15　木村 哲大（1年）

MF　3　齋藤 騎斗（1年）

MF　5　畑 大雅（2年）

MF　6　揖斐 俊斗（1年）

MF　7　戸田 伊吹（1年）

MF　11　佐久間 賢飛(1年)

MF　13　井上 凱斗（1年）

FW　9　清水 勇貴（1年）

GK　12　味坂 佳利偉(1年)

DF　2　宇賀 凜（2年）

FW　10　田村 蒼生（1年）

FW　14　小林 智輝（1年）

FW　16　本吉 利安（2年）

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