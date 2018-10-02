【福井国体少年男子準々決勝】千葉が佐賀との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

福井国体少年男子準々決勝は10月2日 (火)、三国運動公園 陸上競技場で佐賀県選抜少年男子 vs 千葉県選抜少年男子の試合が行われました。

前半終了時点で、千葉は0点、佐賀は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、佐賀は千葉のゴールを割ることはできず、一方千葉は好機を活かし得点しました。

最終スコアは1 - 0となり、千葉は、1点差で佐賀を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 佐賀県選抜少年男子

GK 1 倉原 將（1年）

DF 2 橋本 悠（1年）

DF 3 千代島 瞬（1年）

DF 5 末次 晃也（1年）(C)

MF 6 盧 泰曄（2年）

MF 7 西村 洸大（1年）

MF 11 相良 竜之介(1年)

MF 16 中村 尚輝（中3）

FW 4 石原 央羅（1年）

FW 8 兒玉 澪王斗(1年)

FW 10 秀島 悠太（2年）

GK 15 山口 凛（1年）

DF 12 永田 倖大（1年）

DF 14 山下 健人（1年）

FW 9 田中 禅（1年）

FW 13 松尾 亮汰（1年）

■ 千葉県選抜少年男子

GK 1 倉田 一唯（2年）

DF 4 前田 大地（1年）

DF 8 藤本 隼斗（2年）(C)

DF 15 木村 哲大（1年）

MF 3 齋藤 騎斗（1年）

MF 5 畑 大雅（2年）

MF 6 揖斐 俊斗（1年）

MF 7 戸田 伊吹（1年）

MF 11 佐久間 賢飛(1年)

MF 13 井上 凱斗（1年）

FW 9 清水 勇貴（1年）

GK 12 味坂 佳利偉(1年)

DF 2 宇賀 凜（2年）

FW 10 田村 蒼生（1年）

FW 14 小林 智輝（1年）

FW 16 本吉 利安（2年）