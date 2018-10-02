【福井国体成年男子準決勝】福井が三重をPK戦で制す

サッカー 試合サマリー

福井国体成年男子準決勝は10月2日 (火)、テクノポート福井総合公園 スタジアムで福井県選抜成年男子 vs 三重県選抜成年男子の試合が行われました。
前半、福井は1 - 0で三重に対しリードして折り返します。後半に入り、怒涛の攻撃で同点に追い付くも、あと１点が出ず、後半終了時点で1 - 1での同点となりました。勝負はPK戦で決着となり、福井が、三重を5 - 3にてPKで下し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 福井県選抜成年男子

GK　1　植田 峻佑

DF　4　川邊 裕紀

DF　5　橋本 真人(C)

DF　6　鶴野 太貴

DF　8　木村 魁人

DF　12　小林 誠

MF　7　吉田 旭陽

MF　11　蔵田 岬平

MF　16　福田 航太

FW　10　山田 雄太

FW　13　松尾 篤

GK　15　千葉 奏汰

DF　2　木村 健佑

DF　3　鴇田 周作

MF　9　盛田 享佑

FW　14　石塚 功志

■ 三重県選抜成年男子

GK　1　美野 佑太

DF　2　稲森 睦

DF　7　野垣内 俊(C)

MF　4　高田 祥生

MF　5　西村 仁志

MF　6　佐々木 亜門

MF　9　塩見 仁

MF　10　寺尾 俊祐

MF　13　蓮沼 翔太

FW　12　藤牧 祥吾

FW　14　真野 直紀

MF　3　谷口 力斗

MF　8　森 優也

FW　11　平信 翔太

FW　15　飯嶋 隼人

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