【福井国体成年男子準決勝】福井が三重をPK戦で制す

サッカー 試合サマリー

福井国体成年男子準決勝は10月2日 (火)、テクノポート福井総合公園 スタジアムで福井県選抜成年男子 vs 三重県選抜成年男子の試合が行われました。

前半、福井は1 - 0で三重に対しリードして折り返します。後半に入り、怒涛の攻撃で同点に追い付くも、あと１点が出ず、後半終了時点で1 - 1での同点となりました。勝負はPK戦で決着となり、福井が、三重を5 - 3にてPKで下し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 福井県選抜成年男子

GK 1 植田 峻佑

DF 4 川邊 裕紀

DF 5 橋本 真人(C)

DF 6 鶴野 太貴

DF 8 木村 魁人

DF 12 小林 誠

MF 7 吉田 旭陽

MF 11 蔵田 岬平

MF 16 福田 航太

FW 10 山田 雄太

FW 13 松尾 篤

GK 15 千葉 奏汰

DF 2 木村 健佑

DF 3 鴇田 周作

MF 9 盛田 享佑

FW 14 石塚 功志

■ 三重県選抜成年男子

GK 1 美野 佑太

DF 2 稲森 睦

DF 7 野垣内 俊(C)

MF 4 高田 祥生

MF 5 西村 仁志

MF 6 佐々木 亜門

MF 9 塩見 仁

MF 10 寺尾 俊祐

MF 13 蓮沼 翔太

FW 12 藤牧 祥吾

FW 14 真野 直紀

MF 3 谷口 力斗

MF 8 森 優也

FW 11 平信 翔太

FW 15 飯嶋 隼人