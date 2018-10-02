【福井国体成年男子準決勝】福井が三重をPK戦で制す

福井国体成年男子準決勝は10月2日 (火)、テクノポート福井総合公園 スタジアムで福井県選抜成年男子 vs 三重県選抜成年男子の試合が行われました。
前半、福井は1 - 0で三重に対しリードして折り返します。後半に入り、怒涛の攻撃で同点に追い付くも、あと１点が出ず、後半終了時点で1 - 1での同点となりました。勝負はPK戦で決着となり、福井が、三重を5 - 3にてPKで下し、見事勝利しました。
メンバー
■ 福井県選抜成年男子
GK 1 植田 峻佑
DF 4 川邊 裕紀
DF 5 橋本 真人(C)
DF 6 鶴野 太貴
DF 8 木村 魁人
DF 12 小林 誠
MF 7 吉田 旭陽
MF 11 蔵田 岬平
MF 16 福田 航太
FW 10 山田 雄太
FW 13 松尾 篤
GK 15 千葉 奏汰
DF 2 木村 健佑
DF 3 鴇田 周作
MF 9 盛田 享佑
FW 14 石塚 功志
■ 三重県選抜成年男子
GK 1 美野 佑太
DF 2 稲森 睦
DF 7 野垣内 俊(C)
MF 4 高田 祥生
MF 5 西村 仁志
MF 6 佐々木 亜門
MF 9 塩見 仁
MF 10 寺尾 俊祐
MF 13 蓮沼 翔太
FW 12 藤牧 祥吾
FW 14 真野 直紀
MF 3 谷口 力斗
MF 8 森 優也
FW 11 平信 翔太
FW 15 飯嶋 隼人