オープンワールドレーシング『Forza Horizon 4』発売開始―XB1X/S本体の同梱版も数量限定で

日本マイクロソフトは、人気レーシングゲームシリーズ最新作『Forza Horizon 4』の販売を、本日2018年10月2日より開始しました。

一週間ごとに移り変わっていく四季や、公式ライセンスを取得した多種多様な車種で、オープンワールドをドライブできる本作。発売後も、様々なシーズンイベントやデイリーチャレンジ、レース作成機能などを追加するアップデートを、多数予定しています。

また、Xbox One X/Sそれぞれと『Forza Horizon 4』を同梱した、『Xbox One X (Forza Horizon 4/Forza Motorsport 7 同梱版)』と『Xbox One S 1TB (Forza Horizon 4 同梱版)』の二つも、数量限定で同時発売。価格や詳しい商品内容はこちらから確認ください。