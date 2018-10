【超基本】イギリス英語の発音３つのポイント

知っているようで知らない、典型的なイギリス英語の発音。 基本的なものを3つピックアップして紹介・解説します! 僕は20年ほど前にイギリス英語の音になぜだかわかりませんが魅了され、「よし、この英語でいくぞ」と心に決めて今に至ります。

当時はぼんやりと“イギリス英語”だったんですが、学習を続ける中で徐々に英語を聞く耳が発達してゆき、更にイギリスに出入りするようになり、ネイティブ・ブリティッシュ・ピーポーと日常的にコミュニケーションする機会を経ていくなかで、「イギリス英語と一口にいっても、実に多種多様である。実に奥が深い。」という考えに至っています。

突き詰めようと思えばきりがないくらい、もう氣が遠くなるほどの多様性の世界なんだと想像しますが、今回の記事では、“とりあえず”これが典型的なイギリス英語発音!というのを、勢いに任せて3つピックアップしてお伝えします。

その1:“キャーン”じゃなくて“カーン”

覚え方としては、"犬の鳴き声じゃなくて、ゴングの音"、です。

いや、すみません、そんなこと覚えても何の足しにもならないので今の提案は忘れてください。

Can notの省略形、Can’tの発音の事です。

一般的に、

米英語ではこれを「キャーン(トゥ)」というふうに発音するんですが、

イギリス英語では「カーン(トゥ)」というふうに発音します。

「カーン」はちょっと鼻に抜けるような感じで発話するとよりオーセンティックな音になるはずです。

ちなみに、Can自体は、米でも英でも「キャン」なんです。

イエス・ユー・キャン。

その2:Tをつけるとお上品

英語圏のレストランで水が欲しい時、

あなたは「Water」をどう発音しますか?

中学生の時、ある先生が「ウォーターの本当の発音はワラっていうんだぜ。知らなかっただろ。驚いただろ。」と言っていたのを思い出しますが、それはアメリカ英語の発音ですね。

アメリカ英語ってTの発音がラ行になる傾向があるんですね。

例えば、Peter Panは、ピーラー・パン、みたいにね。

だけど、イギリス英語発音は一般的にその限りではございません。

イギリスでは、大きく分けて2種類の「Water」の発音方法があり、

1つは、Tの子音をしっかり発話する、「ウォーター」という音。

もう1つは、Tの音なんか知ったことかと完全に無視する、「ウォーア」という音。

一般的にTの子音をしっかり発話するとお上品・フォーマルな発音で、Tの音が抜けるのはどちらかというとストリート的、イーストロンドン的、ロンドンの若者的な発音と捉えられています。

このTあり、Tなしというのは、基本的にはTを含む単語ならだいたい当てはまります。

現実世界でいうと、歌手のアデル、彼女はT抜きの音で話します(僕がこれまで聞いた限りでは)。

つまり、彼女の口語英語を知る一般的なイギリス人が受ける彼女の印象は「カジュアル」というふうになるんですね。良いように言うと、「これだけ売れても地に足がついている」というか。

彼女の生い立ちを詳しくは知りませんが、ポッシュな家柄とかだったら、まずこんな話し方はしないんですね。

世間的に有名になったりすると、アクセントをポッシュよりに矯正するイギリスの有名人も少なくはないようですが、アデルはその限りではなく、たぶん多少は、ある種のプライドというか、自分のアイデンティティを大切にする気持ちというのを持って英語を話しているんだと思われます。

まあ、矯正するのが良い、悪い、ではないですけどね。

完全に個人の好み・チョイスですね。

LOS ANGELES, CA - FEBRUARY 12: Singer Adele arrives at the 59th GRAMMY Awards at the Staples Center on February 12, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic)

その3:巻くべからずのR(アール)

僕、幼い頃、母から少し英語を習っていたことがあるんですが、

その時「Rは舌を巻いてなんぼ」みたいに常々言われていた記憶があるんですね。

それはアメリカ式発音のルールであると後に知ることになるですが、それを知った時の「巻く、巻くという固定観念を持ってたけど、(イギリス英語は)巻けへんのかい!」という常識が覆った感じというのは、僕の人生・人間形成において、ある種エポックメイキング的な出来事だといえなくもない。

つまり、人の意見は鵜呑みにせず、まずちゃんと自分の実体験として捉えた上で判断しようぜ、という思考回路がその一件で確固となったような氣がするんですよね。

まあかなり大げさに言えば、の話ですが。

とまれ、イギリス英語では一般的にRは舌を巻きません、口の中の中空に舌を放り出す感じ。言い換えれば、とくに何もしない、というか。

だからRで終わる単語なんかは、音がそこで途切れる感じになります。

例えば、

Brother は「ブラダ」だし、Sisterは「シスタ」だし、人の名前のRogerは「ロジャ」となります。

LONDON, UNITED KINGDOM - JANUARY 17: (EMBARGOED FOR PUBLICATION IN UK NEWSPAPERS UNTIL 24 HOURS AFTER CREATE DATE AND TIME) Children wave Union Flags ahead of a visit by Catherine, Duchess of Cambridge to The Wimbledon Junior Tennis Initiative at Bond Primary School on January 17, 2018 in London, England. (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images)

さて、いかがでしたでしょうか?

知っているようで知らなかったイギリス英語の発音はありましたか?

もし好きな英国人俳優さんがいるなら、今回の3つのポイントを意識しながら彼女・彼の発音を聞いてみてください、「あー、はいはいはい」って納得してもらえると思いますよ(たぶん)。

川合亮平でした。

