■100万ダウンロード突破記念キャンペーン概要

おかげさまで「真・三國無双 斬」は、早くも100万ダウンロードを突破いたしました!これを記念し、プレイヤーの皆様にゲーム内アイテムをプレゼントするキャンペーンを開催いたします。期間中ゲームにログインされた方全員に、金貨×1,000枚、スキル・武将巻物、武器箱・防具箱をプレゼントいたします(初回ログイン時)。

加えて、「幻影討伐戦」挑戦に必要な「幻影討伐令【悲哀】」と銀貨×5,000枚も、毎日プレゼントいたします。毎日「真・三國無双 斬」をプレイして、豪華アイテムをお受け取りください!

開催期間:2018年10月2日(火)12:00~10月9日(火)11:59

期間中、初回ログイン時にプレゼント

受取期間:2018年10月2日(火)12:00~10月9日(火)11:59

プレゼント内容

初級スキル巻物×1

★3~6 武将巻物×1

★3~6武器箱×1

★3~6 防具箱×1

金貨×1,000枚

期間中、毎日1回プレゼント(計7日)

受取期間:2018年10月2日(火)12:00~10月9日(火)11:59

※各日、12:00~翌日の11:59までのログインが対象となります

プレゼント内容

幻影討伐令【悲哀】×1

銀貨×5,000枚

