2018年F1第17戦日本GP、TV放送＆タイムスケジュール

■サーキットデータ
・名称：鈴鹿サーキット
・全長：5.807km／レース距離：307.471km
・周回数：53／コーナー数：18
・ラップレコード：1分31秒540（キミ・ライコネン／2005）
■タイヤ選択
・ミディアム（白）
・ソフト（黄）
・スーパーソフト（赤）
■タイムスケジュール
○ 10月5日（金）
フリー走行 1 10:00～11:30
フリー走行 2 14:00～15:30
○ 10月6日（土）
フリー走行 3 12:00～13:00
公式予選 15:00～16:00
○ 10月7日（日）
決勝（53周） 14:10～
■テレビ放送予定
○ CS放送／フジテレビNEXT（生中継）
【FP 1】10月5日（金）9:50～11:40
【FP 2】10月5日（金）13:50～15:40
【FP 3】10月6日（土）11:50～13:10
【予選】10月6日（土）14:50～17:00
【決勝】10月7日（日）13:30～17:00
■2017年のリザルト
1 L.ハミルトン（メルセデス）
2 M.フェルスタッペン（レッドブル）
3 D.リカルド（レッドブル）
予選PP：L.ハミルトン（メルセデス）1’27.319
決勝FL：V.ボッタス（メルセデス）1’33.144
■ダイジェスト映像：2017年日本GP（Formula1.com）