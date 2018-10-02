2018年F1第17戦日本GP、TV放送＆タイムスケジュール

■サーキットデータ
・名称：鈴鹿サーキット
・全長：5.807km／レース距離：307.471km
・周回数：53／コーナー数：18
・ラップレコード：1分31秒540（キミ・ライコネン／2005）

■タイヤ選択
・ミディアム（白）
・ソフト（黄）
・スーパーソフト（赤）

■タイムスケジュール
○ 10月5日（金）
フリー走行 1　10:00～11:30
フリー走行 2　14:00～15:30

○ 10月6日（土）
フリー走行 3　12:00～13:00
公式予選　　15:00～16:00

○ 10月7日（日）
決勝（53周）　14:10～

■テレビ放送予定
○ CS放送／フジテレビNEXT（生中継）
【FP 1】10月5日（金）9:50～11:40
【FP 2】10月5日（金）13:50～15:40

【FP 3】10月6日（土）11:50～13:10
【予選】10月6日（土）14:50～17:00

【決勝】10月7日（日）13:30～17:00

■2017年のリザルト
1　L.ハミルトン（メルセデス）
2　M.フェルスタッペン（レッドブル）
3　D.リカルド（レッドブル）

予選PP：L.ハミルトン（メルセデス）1’27.319
決勝FL：V.ボッタス（メルセデス）1’33.144

■ダイジェスト映像2017年日本GP（Formula1.com）

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