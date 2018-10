■「3周年記念召喚」開催!

「★5 セレクト召喚チケット」や「★5以上確定 EX 召喚チケット」「トラストモーグリ(すっぴん)」などの豪華アイテム・ユニットが当たる「3周年記念召喚」を開催いたします。「3周年記念召喚チケット」は2018年9月30日(日)までの通算ログイン日数に応じた枚数と、2018年10月31日(水)までの期間中毎日10枚配布いたします。さらに、2018年10月23日(火)13:59時点のプレイヤーRANK×5倍の「3周年記念召喚チケット」を後日配布いたします!

チケット配布期間:2018年10月1日(月)5:00~2018年11月1日(木)4:59

実施期間:2018年10月1日(月)5:00~2018年11月7日(水)23:59

■「3周年記念キャンペーン」開催!

10月22日(月)でFFBEはサービス開始から3周年を迎えます。ゲーム内では3周年を記念した特別なホーム画面でこの記念すべき日々をお祝いいたします。

さらに期間限定で「3周年記念スペシャルクエスト」が登場!初回クリア報酬では「レイン&チョコボ★4」をプレゼント!

さらにミッション報酬では「3rd アニバーサリーリング」「3周年記念エンブレム」「★5以上確定 EX 召喚チケット」をご用意しております!記念ユニットと豪華アイテムが手に入るスペシャルクエストにぜひ挑戦してください。

開催期間:2018年10月1日(月)0:00~2018年10月31日(水)23:59

消費体力半減キャンペーン

すべてのクエストをプレイする際に必要な体力が半分になります!

開催期間:2018年10月1日(月)0:00~2018年10月31日(水)23:59

ユニット大成功

期間中、ユニット強化での大成功・超成功の発生確率大幅アップ!

開催期間:2018年10月1日(月)0:00~2018年10月31日(水)23:59

ラピス無料レア召喚

期間中、1日1回無料でレア召喚が行えます!

開催期間:2018年10月1日(月)0:00~2018年10月21日(日)23:59

育成ダンジョン開放

期間中「次元の狭間」内「育成」にあるダンジョンが常に開放された状態となります!

開催期間:2018年10月1日(月)0:00~2018年10月31日(水)23:59

■「★5 クリスタル率 10%主人公召喚」

出現する★5 ユニットが、FFBEの物語を織りなす「主人公」たち8体で構成された11連召喚が登場!

開催期間:2018年10月1日(月)0:00~2018年10月14日(日)23:59

【★5 クリスタル出現ユニット】

レイン(覚醒せし力)、氷炎の騎士ラスウェル、白蓮の魔道士フィーナ、桜雲の賢者サクラ、無銘の銃士ジェイク、星虹の技師リド、洸洋の軍師ニコル、アクスター

■「★5 クリスタル率 10%六盟傑召喚」

出現する★5 ユニットが、FFBEの歴史を紡いできた「六盟傑」たち6体で構成された11連召喚が登場!

開催期間:2018年10月1日(月)0:00~2018年10月14日(日)23:59

【★5 クリスタル出現ユニット】

レーゲン、シトラ、ジークハルト、フォルカ、イグニシオ、シド

■新イベント「異界 de チョコボ!」が開催!

開催期間:2018年10月1日(月)17:00~2018年10月14日(日)23:59

10月5日(金)17:00からは、高難易度「チョコボの森・探索」が新たに追加!

■FFBE公式Twitterにて出演声優サイン色紙プレゼントキャンペーン開催!

FFBE公式Twitterをフォローして、該当のキャンペーンツイートをリツイートすれば、FFBE 出演声優サイン色紙を抽選で各 5名様にプレゼント!

応募期間:2018年10月1日(月)~2018年10月14日(日)23:59

キャンペーンツイート URL

https://twitter.com/FFBE_JP/status/1046672500908670976

