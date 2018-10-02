西武山川＆中村が月間25打点、鷹・森は10セーブ…18年9月投打5傑【パ編】

西武・山川(左)と中村【写真：荒川祐史】

西武山川は月間10本塁打、25打点と大活躍

最後の最後で西武が怒涛の連勝を見せつけ優勝が決まった9月のパ・リーグだ。

【パ・リーグNPB 9月】

1西武（23試合16勝7敗0分、勝率.696)

2ソフトバンク（23試合15勝8敗0分、勝率.652）

3日本ハム（21試合10勝11敗0分、勝率.476）

4オリックス（22試合10勝12敗0分、勝率.455）

5楽天（22試合9勝13敗0分、勝率.409）

6ロッテ（19試合5勝14敗0分、勝率.263）

西武が7割近い勝率で10年ぶりのリーグ優勝にラストスパートをかけた。ソフトバンクも走ったが届かず。ロッテは大型連敗が絡み月間5勝に終わった。

【打者5傑】

○安打

1中村晃（ソ）32

2源田壮亮（西）31

3秋山翔吾（西）30

3中村剛也（西）30

5上林誠知（ソ）29

5島内宏明（楽）29

○本塁打

1山川穂高（西）10

2ロメロ（オ）6

2内田靖人（楽）6

4秋山翔吾（西）5

4中村剛也（西）5

4上林誠知（ソ）5

4ウィーラー（楽）5

○打点

1山川穂高（西）25

1中村剛也（西）25

3ウィーラー（楽）22

4浅村栄斗（西）18

4中島宏之（オ）18

4秋山翔吾（西）15

○盗塁

1金子侑司（西）8

2中村奨吾（ロ）7

3福田周平（オ）5

3西川遥輝（日）5

5安達了一（オ）4

5中島卓也（日）4

5岡大海（ロ）4

5大城滉二（オ）4

○打率（規定打席以上）

1吉田正尚（オ）.364

2島内宏明（楽）.363

3中村晃（ソ）.360

4柳田悠岐（ソ）.349

5上林誠知（ソ）.341

○RC（Run Create）打者の総合指標 安打、長打、四死球、盗塁、犠打、犠飛を加味

1山川穂高（西）26.59

2上林誠知（ソ）21.65

3吉田正尚（オ）20.38

4島内宏明（楽）19.10

5秋山翔吾（西）18.83

西武の山川穂高と中村剛也がともに25打点の荒稼ぎ。同じく金子は9盗塁。

投手は…

【投手5傑】

○勝利

1菊池雄星（西）4

2ミランダ（ソ）3

2多和田真三郎（西）3

4今井達也（西）2

4山岡泰輔（オ）2

4則本昂大（楽）2

4西勇輝（オ）2

4岸孝之（楽）2

4大竹耕太郎（ソ）2

4バンデンハーク（ソ）2

4澤田圭佑（オ）2

4東浜巨（ソ）2

4石川柊太（ソ）2

4増田達至（西）2

4宮西尚生（日）2

○セーブ

1森唯斗（ソ）10

2石川直也（日）8

3ヒース（西）5

4増井浩俊（オ）4

5松井裕樹（楽）3

○ホールド

1加治屋蓮（ソ）8

2浦野博司（日）7

3平井克典（西）6

3青山浩二（楽）6

5嘉弥真新也（ソ）5

○奪三振

1千賀滉大（ソ）34

2則本昂大（楽）30

3岸孝之（楽）28

4菊池雄星（西）27

5上沢直之（日）26

○防御率（規定投球回数以上）

1東明大貴（オ）1.46

2多和田真三郎（西）1.67

3西勇輝（オ）2.219

4ミランダ（ソ）2.224

5則本昂大（楽）2.77

○PR（PitchingRun）投手の総合指標：（リーグ平均防御率?投手の防御率）×投球回で算出

1多和田真三郎（西）69.0

2東明大貴（オ）68.2

3ミランダ（ソ）56.7

4西勇輝（オ）48.8

5バンデンハーク（ソ）44.2

リーグ防御率は4.22。西武・菊池が月間4勝、ソフトバンクの千賀は34三振を奪った。救援ではソフトバンクの森が月間10セーブをマークした。（広尾晃 / Koh Hiroo）