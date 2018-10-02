西武山川＆中村が月間25打点、鷹・森は10セーブ…18年9月投打5傑【パ編】

西武山川は月間10本塁打、25打点と大活躍
最後の最後で西武が怒涛の連勝を見せつけ優勝が決まった9月のパ・リーグだ。
【パ・リーグNPB 9月】
1西武（23試合16勝7敗0分、勝率.696)
2ソフトバンク（23試合15勝8敗0分、勝率.652）
3日本ハム（21試合10勝11敗0分、勝率.476）
4オリックス（22試合10勝12敗0分、勝率.455）
5楽天（22試合9勝13敗0分、勝率.409）
6ロッテ（19試合5勝14敗0分、勝率.263）
西武が7割近い勝率で10年ぶりのリーグ優勝にラストスパートをかけた。ソフトバンクも走ったが届かず。ロッテは大型連敗が絡み月間5勝に終わった。
【打者5傑】
○安打
1中村晃（ソ）32
2源田壮亮（西）31
3秋山翔吾（西）30
3中村剛也（西）30
5上林誠知（ソ）29
5島内宏明（楽）29
○本塁打
1山川穂高（西）10
2ロメロ（オ）6
2内田靖人（楽）6
4秋山翔吾（西）5
4中村剛也（西）5
4上林誠知（ソ）5
4ウィーラー（楽）5
○打点
1山川穂高（西）25
1中村剛也（西）25
3ウィーラー（楽）22
4浅村栄斗（西）18
4中島宏之（オ）18
4秋山翔吾（西）15
○盗塁
1金子侑司（西）8
2中村奨吾（ロ）7
3福田周平（オ）5
3西川遥輝（日）5
5安達了一（オ）4
5中島卓也（日）4
5岡大海（ロ）4
5大城滉二（オ）4
○打率（規定打席以上）
1吉田正尚（オ）.364
2島内宏明（楽）.363
3中村晃（ソ）.360
4柳田悠岐（ソ）.349
5上林誠知（ソ）.341
○RC（Run Create）打者の総合指標 安打、長打、四死球、盗塁、犠打、犠飛を加味
1山川穂高（西）26.59
2上林誠知（ソ）21.65
3吉田正尚（オ）20.38
4島内宏明（楽）19.10
5秋山翔吾（西）18.83
西武の山川穂高と中村剛也がともに25打点の荒稼ぎ。同じく金子は9盗塁。
投手は…
【投手5傑】
○勝利
1菊池雄星（西）4
2ミランダ（ソ）3
2多和田真三郎（西）3
4今井達也（西）2
4山岡泰輔（オ）2
4則本昂大（楽）2
4西勇輝（オ）2
4岸孝之（楽）2
4大竹耕太郎（ソ）2
4バンデンハーク（ソ）2
4澤田圭佑（オ）2
4東浜巨（ソ）2
4石川柊太（ソ）2
4増田達至（西）2
4宮西尚生（日）2
○セーブ
1森唯斗（ソ）10
2石川直也（日）8
3ヒース（西）5
4増井浩俊（オ）4
5松井裕樹（楽）3
○ホールド
1加治屋蓮（ソ）8
2浦野博司（日）7
3平井克典（西）6
3青山浩二（楽）6
5嘉弥真新也（ソ）5
○奪三振
1千賀滉大（ソ）34
2則本昂大（楽）30
3岸孝之（楽）28
4菊池雄星（西）27
5上沢直之（日）26
○防御率（規定投球回数以上）
1東明大貴（オ）1.46
2多和田真三郎（西）1.67
3西勇輝（オ）2.219
4ミランダ（ソ）2.224
5則本昂大（楽）2.77
○PR（PitchingRun）投手の総合指標：（リーグ平均防御率?投手の防御率）×投球回で算出
1多和田真三郎（西）69.0
2東明大貴（オ）68.2
3ミランダ（ソ）56.7
4西勇輝（オ）48.8
5バンデンハーク（ソ）44.2
リーグ防御率は4.22。西武・菊池が月間4勝、ソフトバンクの千賀は34三振を奪った。救援ではソフトバンクの森が月間10セーブをマークした。（広尾晃 / Koh Hiroo）