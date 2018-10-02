【福井国体少年男子準々決勝】石川が大阪との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

福井国体少年男子準々決勝は10月2日 (火)、テクノポート福井総合公園 芝生広場で石川県選抜少年男子 vs 大阪府選抜少年男子の試合が行われました。

前半終了時点で、石川は1点、大阪は1点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、大阪は石川のゴールを割ることはできず、一方石川は好機を活かし得点しました。

最終スコアは2 - 1となり、石川は、1点差で大阪を降し、見事勝利です。

詳細を確認する

メンバー

■ 石川県選抜少年男子

GK 1 紙谷 正平（2年）

DF 2 別宗 裕太（2年）(C)

DF 3 藤田 隼矢（1年）

DF 5 内山 仁（1年）

MF 6 佐々木 楓（2年）

MF 7 小林 大佑（2年）

MF 10 宮本 貫太（1年）

MF 13 安納 透也（1年）

MF 16 福地 優穏（2年）

FW 9 駒沢 直哉（1年）

FW 11 内藤 誠吾（2年）

GK 12 影近 大輔（2年）

DF 4 上野 千嘉（1年）

MF 8 鈴木 嶺騎（1年）

MF 14 酒尾 竜生（1年）

FW 15 坂本 健太（2年）

■ 大阪府選抜少年男子

GK 12 上林 豪（1年）

DF 2 當麻 颯（1年）

DF 4 村上 景司（1年）

DF 5 大串 昇平（1年）

DF 16 小澤 希海（1年）

MF 6 荻野 元伸（1年）(C)

MF 7 伊勢 航（1年）

MF 8 佐々木 斗夢(1年)

MF 9 前田 龍大（1年）

MF 10 樺山 諒乃介(1年)

FW 14 吉田 有志（1年）

GK 1 田川 知樹（1年）

DF 3 鷲見 海凪（1年）

MF 11 三渡洲 海鈴(1年)

MF 13 赤井 瞭太（1年）

FW 15 李 晃輝（1年）