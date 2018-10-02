【福井国体少年男子準々決勝】石川が大阪との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

福井国体少年男子準々決勝は10月2日 (火)、テクノポート福井総合公園 芝生広場で石川県選抜少年男子 vs 大阪府選抜少年男子の試合が行われました。
前半終了時点で、石川は1点、大阪は1点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、大阪は石川のゴールを割ることはできず、一方石川は好機を活かし得点しました。
最終スコアは2 - 1となり、石川は、1点差で大阪を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 石川県選抜少年男子

GK　1　紙谷 正平（2年）

DF　2　別宗 裕太（2年）(C)

DF　3　藤田 隼矢（1年）

DF　5　内山 仁（1年）

MF　6　佐々木 楓（2年）

MF　7　小林 大佑（2年）

MF　10　宮本 貫太（1年）

MF　13　安納 透也（1年）

MF　16　福地 優穏（2年）

FW　9　駒沢 直哉（1年）

FW　11　内藤 誠吾（2年）

GK　12　影近 大輔（2年）

DF　4　上野 千嘉（1年）

MF　8　鈴木 嶺騎（1年）

MF　14　酒尾 竜生（1年）

FW　15　坂本 健太（2年）

■ 大阪府選抜少年男子

GK　12　上林 豪（1年）

DF　2　當麻 颯（1年）

DF　4　村上 景司（1年）

DF　5　大串 昇平（1年）

DF　16　小澤 希海（1年）

MF　6　荻野 元伸（1年）(C)

MF　7　伊勢 航（1年）

MF　8　佐々木 斗夢(1年)

MF　9　前田 龍大（1年）

MF　10　樺山 諒乃介(1年)

FW　14　吉田 有志（1年）

GK　1　田川 知樹（1年）

DF　3　鷲見 海凪（1年）

MF　11　三渡洲 海鈴(1年)

MF　13　赤井 瞭太（1年）

FW　15　李 晃輝（1年）

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