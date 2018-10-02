【福井国体少年男子準々決勝】青森が茨城を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

福井国体少年男子準々決勝は10月2日 (火)、三国運動公園 陸上競技場で青森県選抜少年男子 vs 茨城県選抜少年男子の試合が行われました。

前半、青森は試合を有利に進め、茨城からリードを奪う展開。

前半終了時点で、青森は1点、茨城は0点となる。

後半に入り、茨城は青森のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、青森は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは3 - 0となり、青森は、3点もの大差をつけ、茨城を降しての勝利です。

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メンバー

■ 青森県選抜少年男子

GK 1 韮澤 廉（1年）

DF 2 藤田 夏寿丸(1年)

DF 3 秋元 琉星（1年）

DF 4 金 和樹（1年）

DF 5 内田 陽介（1年）

MF 6 松木 玖生（中3）

MF 7 安斎 颯馬（1年）

MF 8 内間 隼介（1年）

MF 10 藤原 優大（1年）(C)

FW 9 粟津 瑠来（1年）

FW 11 古澤 ナベル慈宇(1年)

GK 12 長濵 北斗（1年）

DF 13 渡口 尚平（1年）

MF 14 小野 暉（中3）

MF 15 タビナス ポール(1年)

FW 16 鈴木 遼（1年）

■ 茨城県選抜少年男子

GK 1 寺門 碧生（1年）

DF 4 国府田 宗士(1年)

DF 7 舩橋 佑（1年）

DF 15 田辺 陽太（1年）

MF 5 舟崎 歩武（1年）

MF 6 唐澤 航土（2年）

MF 8 仲佐 友希（2年）

MF 10 大山 晟那（2年）(C)

MF 11 石津 快（1年）

FW 9 飯塚 輝（1年）

FW 13 梅津 凜太郎(1年)

GK 12 軽部 海士（1年）

DF 2 谷口 翔太郎(1年)

DF 3 石橋 衡（1年）

MF 14 土井 紅貴（1年）

FW 16 今市 寛大（1年）