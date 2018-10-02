AFC U-19選手権に臨む日本代表メンバー発表！飛び級で久保、斉藤が選出

日本サッカー協会は10月2日、今月インドネシアで開催されるAFC U-19選手権に出場するU-19日本代表メンバー23名を発表した。

影山雅永監督に率いるチームは、東京五輪に向けた意味でも注目が集まる世代。

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中心メンバーである田川（鳥栖）や安部（鹿島）らに加え、一つ下の世代にあたる2001年生まれから久保（横浜FM）、斉藤（横浜FC）の二人が選出されている。

GK：

23．大迫 敬介 / Keisuke Osako

（サンフレッチェ広島）

1．若原 智哉 / Tomoya Wakahara

（京都サンガF.C.）

12．谷 晃生 / Kosei Tani

（ガンバ大阪）

DF：

17．石原 広教 / Hirokazu Ishihara

（ベガルタ仙台）

4．橋岡 大樹 / Daiki Hashioka

（浦和レッズ）

21．荻原 拓也 / Takuya Ogiwara

（浦和レッズ）

15．瀬古 歩夢 / Ayumu Seko

（セレッソ大阪U-18）

22．三國 ケネディエブス / Kenedeiebusu Mikuni

（青森山田高校）

5．菅原 由勢 / Yukinari Sugawara

（名古屋グランパスU-18）

3．小林 友希 / Yuki Kobayashi

（ヴィッセル神戸U-18）

2．東 俊希 / Shunki Higashi

（サンフレッチェ広島ユース）

MF：

6．齊藤 未月 / Mitsuki Saito

（湘南ベルマーレ）

10．安部 裕葵 / Hiroki Abe

（鹿島アントラーズ）

7．伊藤 洋輝 / Hiroki Ito

（ジュビロ磐田）

14．郷家 友太 / Yuta Goke

（ヴィッセル神戸）

8．藤本 寛也 / Kanya Fujimoto

（東京ヴェルディ）

19．山田 康太 / Kota Yamada

（横浜F・マリノス）

16．滝 裕太 / Yuta Taki

（清水エスパルス）

FW：

11．田川 亨介 / Kyosuke Tagawa

（サガン鳥栖）

13．原 大智 / Taichi Hara

（FC東京）

20．宮代 大聖 / Taisei Miyashiro

（川崎フロンターレU-18）

9．久保 建英 / Takefusa Kubo

（横浜F・マリノス）

18．斉藤 光毅 / Koki Saito

（横浜FCユース）

大会は10月18日に開幕。日本はグループステージで厳しい組に配されており、19日に北朝鮮、22日にタイ、25日にイラクと対戦する。

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