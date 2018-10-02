AFC U-19選手権に臨む日本代表メンバー発表！飛び級で久保、斉藤が選出

日本サッカー協会は10月2日、今月インドネシアで開催されるAFC U-19選手権に出場するU-19日本代表メンバー23名を発表した。
影山雅永監督に率いるチームは、東京五輪に向けた意味でも注目が集まる世代。
中心メンバーである田川（鳥栖）や安部（鹿島）らに加え、一つ下の世代にあたる2001年生まれから久保（横浜FM）、斉藤（横浜FC）の二人が選出されている。
GK：
23．大迫 敬介 / Keisuke Osako
（サンフレッチェ広島）
1．若原 智哉 / Tomoya Wakahara
（京都サンガF.C.）
12．谷 晃生 / Kosei Tani
（ガンバ大阪）
DF：
17．石原 広教 / Hirokazu Ishihara
（ベガルタ仙台）
4．橋岡 大樹 / Daiki Hashioka
（浦和レッズ）
21．荻原 拓也 / Takuya Ogiwara
（浦和レッズ）
15．瀬古 歩夢 / Ayumu Seko
（セレッソ大阪U-18）
22．三國 ケネディエブス / Kenedeiebusu Mikuni
（青森山田高校）
5．菅原 由勢 / Yukinari Sugawara
（名古屋グランパスU-18）
3．小林 友希 / Yuki Kobayashi
（ヴィッセル神戸U-18）
2．東 俊希 / Shunki Higashi
（サンフレッチェ広島ユース）
MF：
6．齊藤 未月 / Mitsuki Saito
（湘南ベルマーレ）
10．安部 裕葵 / Hiroki Abe
（鹿島アントラーズ）
7．伊藤 洋輝 / Hiroki Ito
（ジュビロ磐田）
14．郷家 友太 / Yuta Goke
（ヴィッセル神戸）
8．藤本 寛也 / Kanya Fujimoto
（東京ヴェルディ）
19．山田 康太 / Kota Yamada
（横浜F・マリノス）
16．滝 裕太 / Yuta Taki
（清水エスパルス）
FW：
11．田川 亨介 / Kyosuke Tagawa
（サガン鳥栖）
13．原 大智 / Taichi Hara
（FC東京）
20．宮代 大聖 / Taisei Miyashiro
（川崎フロンターレU-18）
9．久保 建英 / Takefusa Kubo
（横浜F・マリノス）
18．斉藤 光毅 / Koki Saito
（横浜FCユース）
大会は10月18日に開幕。日本はグループステージで厳しい組に配されており、19日に北朝鮮、22日にタイ、25日にイラクと対戦する。