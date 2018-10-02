ユニティ、ゲーム開発コンテスト「Unityインターハイ2018」の1次審査通過作品を発表

ユニティ・テクノロジーズ・ジャパンは、高校生、高専生（3年生以下）、中学生、小学生を対象にしたゲーム開発コンテスト「Unityインターハイ2018」の1次審査通過作品を、10月1日に発表した。
「Unityインターハイ」は、高校生・高専生（3年生以下）の学生を対象にした、マルチプラットフォーム向け統合開発環境「Unity」およびプログラミング技術習得の奨励、才能の発掘を目的に行われるゲーム開発の全国大会。
1次審査通過作品の中から、さらに2次審査が行われ、10月21日に東京・日本科学未来館で行われるプレゼン発表会への進出作品が決まる。プレゼン発表会では、開発メンバーによるプレゼンテーションと最終審査を経て、優勝作品が選ばれる。
全国93の学校からの応募104作品のうち、1次審査を通過したのは以下の45作品。
- 「SalmonSimulator」／ときしらず（札幌日本大学高校）
- 「Magnet ninja」／Done（函館ラ・サール中学校）
- 「DROPS」／KatS（函館ラ・サール高校）
- 「Sheecape」／羊大好きチーム（国際アート＆デザイン大学校高等課程）
- 「UpgradingMan」／はむちーず（国際アート＆デザイン大学校高等課程）
- 「DreamTraveler」／くらにゃ工房（群馬高専）
- 「Let's Drive !! However, Safely !!」／電算部員（群馬高専）
- 「121センソウ」／坂口拓夢（東京農業大学第二高校）
- 「Winter Gal Festival」／Wolfcrafter321（東京成徳大学深谷高校）
- 「ウサギジャンピン！」／むら村（クラーク記念国際高校 秋葉原ITキャンパス）
- 「るなてぃっくあどべんちゃ～!」／Hidetyo's App（芝浦工業大学附属高校）
- 「CandyGhost」／黒猫工房（渋谷教育学園渋谷中学校）
- 「PERVERSE」／Penta（渋谷教育学園渋谷高校）
- 「SKY BIRD」／Revery（都立科学技術高校）
- 「cirCle」／null（東京シューレ葛飾中学校）
- 「速棋」／オリジン（武蔵野市立第三中学校）
- 「プランプランゲーム」／丸山（麻布学園中学校）
- 「Electron」／Fizzy（N高等学校）
- 「軍略」／厚高ぶっか部 UNITY班（厚木高校）
- 「なんで僕だけこんな目に」／はや吉（横浜市立美しが丘小学校）
- 「Lost.com」／空想探求（神奈川総合高校）
- 「ファエルと虹の木」／Twinkle（中沢中学校）
- 「TANK!TANK!TANK!」／Contrail（柏陽高校）
- 「おてんば少女と学校の迷宮」／プラムくん（岩野田中学校）
- 「DREAM BOY」／県立岐阜商業 EDP部（岐阜商業高校）
- 「Want to Surviving」／情報技術部（大垣工業高校）
- 「Beat of Space」／放課後ゲーム制作愛好会（桜丘高校）
- 「ねこロボうぉーず」／伊藤書店（名古屋高校）
- 「Shoot」／IKA（名南工業高校）
- 「オシマル」／Sai（岩倉南小学校）
- 「Raid of UFO.」／自然科学部（福知山高校附属中学校）
- 「HomeGuardian」／自宅警備員（交野高校）
- 「ハンたま！」／Keizyの挑戦（東大阪市立縄手北中学校）
- 「HackCrack-ハッククラック-」／team clain（三木北高校）
- 「Asterian」／Asterian制作委員会（神戸市立科学技術高校）
- 「ぴょこ田中の大冒険」／ぴょこ田中のゲーム開発チーム（神戸私立神戸龍谷高校）
- 「Fragments」／IPC（一条高校）
- 「Alchemy」／O2Lab（出雲北陵中学校）
- 「Rolling Box」／いしっころ（広島高校）
- 「IWASHI」／徳島県立阿波高校 メディア部（阿波高校）
- 「AnimalRunning」／城ノ内高校（城ノ内高校）
- 「モチ上ガール」／電子計算機部長（徳島市立高校）
- 「RollingSnow」／かわさび（熊本高専熊本キャンパス）
- 「SwapShooter」／ずんだ餅（N高等学校）
- 「ERASE」／EraseProject（沖縄高専）