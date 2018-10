■「ロックマン11 運命の歯車!!」

いよいよ10月4日(木)発売「ロックマン11 運命の歯車!!」発売直前特集!今回は本作の小田ディレクター、江口プランナーを迎えて、ゲームシステムのおさらいや「ロックマン11」の魅力を改めてお届け!発売直前の情報をお見逃しなく!

■鬼武者

2018年12月20日(木)に発売が決定した、至高の爽快剣戟アクションや「幻魔」との壮絶な戦いを描いた物語で、世界中のプレイヤーを魅了した傑作が最新ハードで甦る「鬼武者」を紹介!空前絶後のバッサリ感を体感せよ!

■カプコン ベルトアクション コレクション

1990年代にゲームセンターを席巻した、「ファイナルファイト」をはじめとするカプコンのベルトスクロールアクションが、初移植2タイトルを含む7タイトルを収録し、アーケード版忠実再現で現行機によみがえる!今回は出演者で協力プレイを実施!乞うご期待!

■カプコンTV!とは

毎月第1&第3水曜日にお届けするカプコン公式のWEB生放送番組。カプコンのゲームやイベント、グッズの最新情報をお届けします!番組ゲストとして各ゲームタイトルのプロデューサーやディレクターが登場し、最新ゲームを開発者自ら徹底紹介!視聴者参加コーナーもアリのゲーム情報バラエティ番組です!

カプコンTV!第一水曜日レギュラー

左から【アシスタント】池田ショコラさん、【MC】アメリカザリガニ 平井善之さん、【コメンテーター】ザ・たっちさん

