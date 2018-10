■コラボ内容

今回のコラボでは、「アドル=クリスティン」「ダーナ・イクルシア」「ラクシャ」「リコッタ」「サハド」「ヒュンメル」のキャラクター6名が期間限定のガチャから登場します。どのキャラクターも強力なスキルを保持しており、コラボ期間限定で登場!

また、コラボ期間限定のイベントステージや、アドル達の武器なども装備品として登場します。いずれもコラボ限定となりますので、お見逃し無く!

「イースVIII」は日本ファルコムが開発したアクションRPGです。希代の冒険家「アドル=クリスティン」が世界各地で繰り広げる冒険を描いた人気シリーズ8作目となる本作は、作りこまれたゲーム性をはじめ、キャラクターや世界、音楽、グラフィックなどにより多くのファンを獲得しています。

(C) Vector Inc. All Rights Reserved. (C) Auer Media & Entertainment Corp., All Rights Reserved.