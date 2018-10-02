本選考会では、2018年10月26日（金）～28日（日）（現地時間）にParis Games WeekのPlayStationブースで開催する「CONTINENTAL CUP 2018」への出場権を賭け、2018年5月4日（金）に開催された「明治安田生命eJ.LEAGUE」（https://www.jleague.jp/ejleague/）の決勝ラウンド（主催：公益社団法人日本プロサッカーリーグ）に出場した選手たちによる「FIFA 19」の熱い戦いが繰り広げられます。
当日の模様は下記のPlayStation公式動画チャンネルにて配信いたしますので、確かな操作技術、戦略に裏打ちされた高度なeスポーツ競技をぜひお楽しみください。
■CONTINENTAL CUP 2018 Presented by PlayStation」日本代表選考会 概要
名称：「CONTINENTAL CUP 2018 Presented by PlayStation」日本代表選考会
日時：2018年10月13日（土）16:00～
※スケジュールは変更となる可能性があります
主催：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
協力：エレクトロニック・アーツ
出演者（敬称略）：実況：岸大河 解説：羽染貴秀
優勝賞品：世界大会「CONTINENTAL CUP 2018 Presented by PlayStation」出場権（Paris Games Week PlayStationブースにて開催）
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