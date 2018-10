■アニメイト新宿店にてキービジュアル掲出開始!

掲出期間:2018年10月2日(火)~10月31日(水)

本日、10月2日(火)より、アニメイト新宿にて、キャラクター原案AKIRA氏によるキービジュアルを使用したアドボードの掲出を開始しました。

住所:東京都新宿区新宿3-17-17

アクセス:新宿駅徒歩7分

営業時間:11:00~21:30 ※詳しくは「アニメイト新宿店」のHPまたは公式Twitterをご確認ください。

■フォロー&リツイートキャンペーン第8弾

キャンペーン第8弾となる今回は、矢後勇成役の赤羽根健治さん、久森晃人役の島﨑信長さんの直筆サイン色紙をそれぞれ1名様にプレゼンといたします!「ワールドエンドヒーローズ」の公式Twitterアカウントを「フォロー」し、キャンペーン対象ツイートを「リツイート」で応募完了となります。詳しくは公式Twitterをご確認ください。

プレゼント内容:ヒーローを演じたキャストのサイン色紙

矢後勇成役:赤羽根健治さん/1名様

久森晃人役:島﨑信長さん/1名様

期間:2018年10月1日(月)~2018年10月14日(日)23:59まで

対象ツイート

https://twitter.com/worldendheroes/status/1046720277445406721

(C) 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.