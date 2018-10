『グローリーサッカー』十月贈物イベント開催─アイテムが必ず手に入る「伝説パズル」解禁!

CTWはHTML5ゲーム『グローリーサッカー』にて、「十月贈物イベント」を本日2018年10月2日より開始しました。

以下、リリースより引用

Copyright (C) CTW, Inc. All Rights Reserved.

monnchi