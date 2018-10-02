2日の公示　ハム上沢ら抹消、立田ら登録で6人入替　西武多和田、ロッテ涌井抹消

西武・多和田真三郎【写真：荒川祐史】

ソフトバンクは二保を登録、中日は岩瀬を抹消

2日のプロ野球公示で、日本ハムは立田将太投手、オズワルド・アルシア外野手、姫野優也外野手を登録し、上沢直之投手、玉井大翔投手、浅間大基外野手を抹消した。10年ぶりにリーグ優勝した西武は多和田真三郎投手の登録を抹消し、斉藤彰吾外野手を登録した。

ソフトバンクは二保旭投手を登録し、松本裕樹投手を抹消。阪神は岩田稔投手を登録し、伊藤和雄投手の登録を抹消した。中日は岩瀬仁紀投手を、オリックスはK-鈴木投手の出場選手登録をそれぞれ抹消した。

【パ・リーグ】

■出場選手登録

ソフトバンク

投手 二保旭

西武

外野手 斉藤彰吾

日本ハム

投手 立田将太

外野手 O.アルシア

外野手 姫野優也

ロッテ

投手 種市篤暉

■出場選手登録抹消

ソフトバンク

投手 松本裕樹

西武

投手 多和田真三郎

オリックス

投手 K-鈴木

日本ハム

投手 上沢直之

投手 玉井大翔

外野手 淺間大基

ロッテ

投手 涌井秀章

【セ・リーグ】

■出場選手登録

阪神

投手 岩田稔

ヤクルト

投手 高橋奎二

■出場選手登録抹消

阪神

投手 伊藤和雄

中日

投手 岩瀬仁紀

ヤクルト

投手 J.ウルキデス（Full-Count編集部）