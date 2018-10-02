2日の公示　ハム上沢ら抹消、立田ら登録で6人入替　西武多和田、ロッテ涌井抹消

ソフトバンクは二保を登録、中日は岩瀬を抹消
2日のプロ野球公示で、日本ハムは立田将太投手、オズワルド・アルシア外野手、姫野優也外野手を登録し、上沢直之投手、玉井大翔投手、浅間大基外野手を抹消した。10年ぶりにリーグ優勝した西武は多和田真三郎投手の登録を抹消し、斉藤彰吾外野手を登録した。
ソフトバンクは二保旭投手を登録し、松本裕樹投手を抹消。阪神は岩田稔投手を登録し、伊藤和雄投手の登録を抹消した。中日は岩瀬仁紀投手を、オリックスはK-鈴木投手の出場選手登録をそれぞれ抹消した。
【パ・リーグ】
■出場選手登録
ソフトバンク
投手 二保旭
西武
外野手 斉藤彰吾
日本ハム
投手 立田将太
外野手 O.アルシア
外野手 姫野優也
ロッテ
投手 種市篤暉
■出場選手登録抹消
ソフトバンク
投手 松本裕樹
西武
投手 多和田真三郎
オリックス
投手 K-鈴木
日本ハム
投手 上沢直之
投手 玉井大翔
外野手 淺間大基
ロッテ
投手 涌井秀章
【セ・リーグ】
■出場選手登録
阪神
投手 岩田稔
ヤクルト
投手 高橋奎二
■出場選手登録抹消
阪神
投手 伊藤和雄
中日
投手 岩瀬仁紀
ヤクルト
投手 J.ウルキデス（Full-Count編集部）