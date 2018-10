■「交響性ミリオンアーサー」事前登録 10万人突破!

「交響性ミリオンアーサー」の事前登録が10万人を突破しました。これを受けて、ゲーム開始時にガチャ 10回分相当の「クリスタル合計3000個」と「☆5 武器確定ガチャチケット」をプレゼントさせていただきます。

■公式サイトが更新!「SYSTEM」ページをオープン

「交響性ミリオンアーサー」の公式サイトが更新され、「SYSTEM」ページがオープンしました。このページでは、本作の肝となる「ストーリー」「バトル」「キャラハント」「キャラメイク」といった4要素をゲームのスクリーンショットを交えながらご紹介しています。

またキャラクターページ内では、各キャラクターのバトルモーション動画と騎士シナリオ動画を公開。戦闘中のバトルモーションと騎士達の魅力が詰まった騎士シナリオの第1話を動画で確認可能です。

公式サイトはこちら

http://portal.million-arthurs.com/koukyou/

(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.