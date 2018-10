■正式配信日が2018年10月18日に決定!

事前登録開始から長らくお待たせしました。「ヴェンデッタ(VENDETTA)」の正式配信日が2018年10月18日(木)に決定いたしました。App Store、Google Playの両ストアにおいて同日の配信を予定しております。また、「ヴェンデッタ」の配信日が遅れることに関しまして、すべてのユーザー様にお詫び申し上げます。より万全の状態での配信をするため、現在最終調整を行っております。また、事前登録開始から長らくヴェンデッタをお待ちいただいているユーザーの皆様に感謝の気持ちを込めて追加のプレゼントを予定しております。詳しい内容に関しましては後日発表させていただきます。配信開始まで今しばらくお待ちください。

■新型スマートフォンが当たるTwitterキャンペーンまだまだ受付中!

事前登録者数が20万人突破を記念し開催しているTwitterキャンペーンでは、新型スマートフォンが抽選で6名様に当たります。公式Twitterをフォローしていただき欲しい色の勢力のハッシュタグをつけてツイートすることで応募完了となります。奮ってご参加いただき最新のスマートフォンで「ヴェンデッタ」をプレイしてください。まだ参加されてない方はお早めにご参加ください。

公式Twitter

https://twitter.com/VENDETTA_MMO

賞品

iPhoneXs(256GB)

ゴールド3台、スペースグレイ3台を抽選で6名の方にプレゼント。

キャンペーン参加方法

公式Twitterをフォローおよびハッシュタグ#VENDETTA_MMOと欲しいお色の勢力のハッシュタグ #イージス or #バイデントを入れてツイート。

※ハッシュタグの勢力によりお色を選ぶことができます。イージス:ゴールド バイデント:スペースグレイ

※ハッシュタグを重複しての参加は不可。

※当選された方々には、公式TwitterよりDMにてご連絡させていただきます。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

詳しくは公式ブログをご確認ください。

http://blog.gamevil.co.jp/vendetta_campaign.html

キャンペーン期間

2018年9月20日(木)から正式配信開始前まで

■事前登録報酬がパワーアップ予定!

「事前登録キャンペーン」では、登録者数が増えれば増えるほどもらえるアイテムがグレードアップしていきます。すでに報酬が決まっている「マジックストーン 500個」、「秘薬II 100個」、「ルビー200個」、「スコールの欠片30個」や事前登録数にかかわらず正式配信後すべてのユーザーにルビー500個に加え、30万人突破報酬のルビー500個をゲットしていただき冒険にお役立てください。また、正式配信開始日の決定を記念し事前登録報酬をパワーアップする予定です。後日、事前登録報酬に関しましてご案内させていただきます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

キャンペーン特典

登録者様全員:ルビー500個

登録者数5万人達成:マジックストーン500個【プレゼント確定】

登録者数10万人達成:秘薬II100個【プレゼント確定】

登録者数15万人達成:ルビー200個【プレゼント確定】

登録者数20万人達成:スコールの欠片30個【プレゼント確定】

登録者数30万人達成:ルビー500個

キャンペーン参加方法

キャンペーン特設サイトより、メールアドレス登録か公式Twitterフォロー、もしくはLINE友だち登録よりお選びいただけます。お気軽にご参加ください。

キャンペーン特設サイト

http://vendetta.gamevil.co.jp/preregister/

※なお、複数個所にご登録された場合でも、報酬はアカウント毎に一度しかもらえません。ご了承ください。

キャンペーン期間

2018年8月17日(金)から正式サービス開始前まで

(C) 2018 UTPlus interactive All Rights Reserved. Published by GAMEVIL Inc.