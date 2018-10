■銀さんや神楽など、人気アニメ「銀魂」から個性豊かなファイター6人が「KOF ALLSTAR」に参戦!

10月11日(木)より、「KOF ALLSTAR」の世界に、大人気アニメ「銀魂」から、主人公の銀さんこと「坂田銀時」をはじめ、「神楽」「近藤勲」「土方十四郎」「沖田総悟」「高杉晋助」の6人が、新ファイターとして参戦いたします。「銀魂」コラボファイターの獲得方法等については、続報を楽しみにお待ちください。

「銀魂」コラボファイターイメージ

「銀魂」コラボファイター戦闘シーン

■「神楽(★5)」をゲットできる!「銀魂」コラボイベントを多数開催予定!

ログインすると、「銀魂」の人気キャラクター「神楽(★5)」をもらえるログインボーナスや、ポイントを集めて豪華報酬を獲得できるイベントクエストなど、多くのコラボイベントを期間限定で開催する予定です。「銀魂」コラボの詳細については、本日公開しました特設サイトにて紹介しております。コラボイベント情報に加え、プロモーションムービーや「銀魂」ファイター達の紹介動画等も公開していますので、ぜひご確認ください。

コラボ特設サイトURL

http://kofallstar.netmarble.jp/event/gintama/Default_p.aspx

(C) SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED. (C) Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. 2018 All Rights Reserved.