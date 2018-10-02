「学園BASARA」学校のグラウンドを巡って“政宗VS幸村”激突！ 第1話先行カット

『学園BASARA』第1話 先行カット(C)CAPCOM/私立BASARA学園

TVアニメ『学園BASARA』より、10月4日（木）放送の第1話「天下分け目のグラウンド争奪戦！」の先行カットが到着した。

『学園BASARA』は、販売本数400万本を誇る人気ゲーム「戦国BASARA」シリーズのパロディ作品。キャラクターたちがもしも現代の高校生だったら…？をテーマに繰り広げられる学園バトルコメディとなっている。

第1話「天下分け目のグラウンド争奪戦！」では、グラウンドの使用権を巡って、野球部の伊達政宗とサッカー部の真田幸村による勝負が巻き起こる。両者は猿飛佐助の提案で、フットベースで勝負することに。ところがそこへ長曾我部元親、前田慶次、さらには徳川家康、石田三成も参戦。風雲急を告げるカオスの中、政宗VS幸村の直接対決が始まる。勝負の行方は――!?

『学園BASARA』第1話「天下分け目のグラウンド争奪戦！」は10月4日（木）よりTBS、ITV、BS-TBSほかにて順次放送。

TVアニメ『学園BASARA』作品情報

■放送・配信情報

TBS、ITV、BS-TBSほかにて2018年10月より放送開始

●TBS：10月4日（木）深夜1時28分～

※10月4日（木）の初回放送は深夜1時43分～

●ITV：10月18日（木）深夜1時36分～

●BS-TBS：10月6日（土）深夜2時00分～

※放送日時は都合により変更になる場合があります。

dアニメストア、dTV、ひかりＴＶ、U-NEXT、アニメ放題、GYAO!、amazonビデオ、Rakuten TV、J:COM／J:COMオンデマンドメガパック、auビデオパス、Video Market、DMM.com、GooglePlay、YouTube(有料)にて10月5日（金）12時00分以降、順次配信予定

■スタッフ情報

原作：CAPCOM（「学園BASARA」）

原作監修：小林裕幸（CAPCOM）、山本 真（CAPCOM）

監督：大原実

シリーズ構成：三浦浩児

キャラクターデザイン：高田晴仁（※高は "はしごだか" です）

総作画監督：相坂ナオキ

美術監督：荒井和浩

プロップデザイン：小川浩

色彩設計：福田由布子

撮影監督：織田頼信

編集：池田康隆

音響監督：岩浪美和

音響制作：ダックスプロダクション

音楽：立山秋航（ハイキックエンタテインメント）

劇伴制作：ハイキックエンタテインメント

TVアニメ「学園BASARA」テーマソング

「Be Affected」：西川貴教×Fear, and Loathing in Las Vegas

TVアニメ「学園BASARA」オープニングテーマ

「誇れ 気高き 美しき、いきざまを」：EIGHT OF TRIANGLE

アニメーション制作：ブレインズ・ベース

■TVアニメ『学園BASARA』キャスト情報

伊達政宗：中井和哉

真田幸村：保志総一朗

片倉小十郎：森川智之

猿飛佐助：子安武人

徳川家康：増田俊樹

石田三成：関智一

前田慶次：森田成一

長曾我部元親：石野竜三

毛利元就：中原茂

かすが：桑谷夏子

お市：能登麻美子

鶴姫：小清水亜美

まつ：甲斐田裕子

大谷吉継：立木文彦

前田利家：坪井智浩

小早川秀秋：福山潤

浅井長政：辻谷耕史

いつき：沢城みゆき

島左近：中村悠一

柴田勝家：岡本信彦

後藤又兵衛：三木眞一郎

黒田官兵衛：小山力也

竹中半兵衛：石田彰

豊臣秀吉：置鮎龍太郎

雑賀孫市：大原さやか

上杉謙信：朴ロ美

武田信玄：玄田哲章

明智光秀：速水奨

織田信長：若本規夫

ほか

（C）CAPCOM/私立BASARA学園

松本 翼