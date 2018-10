TVアニメ『学園BASARA』より第1話「天下分け目のグラウンド争奪戦！」のあらすじ＆先行場面カットが到着！　グラウンドの使用権を巡って、伊達政宗と真田幸村がバトル

2018年10月4日(木)深夜よりTBSほかにて放送開始予定のTVアニメ『学園BASARA』。放送直前を控える本作より、第1話のあらすじ&先行場面カットが到着しました!

販売本数400万本を誇る人気ゲーム「戦国BASARA」シリーズの学園パロディ『学園BASARA』は、『戦国BASARA』のキャラクターたちがもしも現代の高校生だったら……?をテーマに繰り広げられる学園バトルコメディ。第1話「天下分け目のグラウンド争奪戦!」では、グラウンドの使用権を巡って、野球部の伊達政宗とサッカー部の真田幸村による勝負が巻き起こる!

第1話「天下分け目のグラウンド争奪戦!」

●あらすじ

グラウンド使用権を巡って衝突する野球部の伊達政宗とサッカー部の真田幸村。両者は猿飛佐助の提案で、フットベースで勝負することに。ところがそこへ長曾我部元親が、前田慶次が、さらには徳川家康、石田三成も参戦、風雲急を告げるカオスの中、政宗VS幸村の直接対決が始まる。勝負の行方は―――?!

●スタッフ

脚本:三浦浩児

絵コンテ:大原実

演出:大原実

作画監督:相坂ナオキ/岡本智

TVアニメ『学園BASARA』作品情報

● 放送・配信情報

TBS、BS-TBSほかにて2018年10月より放送開始予定

TBS:10月4日(木)深夜1時28分~

BS-TBS:10月6日(土)深夜2時00分~

※放送日時は都合により変更になる場合がある。



● スタッフ情報

原作:CAPCOM(「学園BASARA」)

原作監修:小林裕幸(CAPCOM)、山本 真(CAPCOM)

監督:大原 実

シリーズ構成:三浦浩児

キャラクターデザイン:高田晴仁(※高は "はしごだか" です)

総作画監督:相坂ナオキ

美術監督:荒井和浩

プロップデザイン:小川 浩

色彩設計:福田由布子

撮影監督:織田頼信

編集:池田康隆

音響監督:岩浪美和

音響制作:ダックスプロダクション

音楽:立山秋航(ハイキックエンタテインメント)

劇伴制作:ハイキックエンタテインメント

テーマソング「Be Affected」:西川貴教×Fear, and Loathing in Las Vegas

オープニングテーマ「誇れ 気高き 美しき、いきざまを」:EIGHT OF TRIANGLE

アニメーション制作:ブレインズ・ベース



● キャスト情報

伊達政宗:中井和哉

真田幸村:保志総一朗

片倉小十郎:森川智之

猿飛佐助:子安武人

徳川家康:増田俊樹

石田三成:関智一

前田慶次:森田成一

長曾我部元親:石野竜三

毛利元就:中原茂

かすが:桑谷夏子

お市:能登麻美子

鶴姫:小清水亜美

まつ:甲斐田裕子

大谷吉継:立木文彦

前田利家:坪井智浩

小早川秀秋:福山潤

浅井長政:辻谷耕史

いつき:沢城みゆき

島左近:中村悠一

柴田勝家:岡本信彦

後藤又兵衛:三木眞一郎

黒田官兵衛:小山力也

竹中半兵衛:石田彰

豊臣秀吉:置鮎龍太郎

雑賀孫市:大原さやか

上杉謙信:朴璐美

武田信玄:玄田哲章

明智光秀:速水奨

織田信長:若本規夫 ほか

